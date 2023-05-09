高盛調查｜近半受訪家族辦公室擬增持股票　3分1稱加碼投資房地產

政府近年致力邀請家族辦公室來港發展的，希望鞏固本港作為國際金融中心地位。那麼家族辦公室有何投資取向？及對哪些資產感到興趣？據高盛最新發表的報告指出，家族辦公室的風險置產配資產中，公開市場股票及私募股權合共佔比達到54%；另有32%受訪家族辦公室指出有投資數字資產，當中最大的理由是「相信區塊鏈科技的實力」。



72%受訪機構淨資產逾10億美元

高盛於今年1月17日至2月23日期間，訪問了166家機構家族辦公室。當中93%淨資產逾5億美元，而淨資產逾10億美元比率為72%。

在風險資產配置中，高盛指出28%投放於公開市場股票，26%風險資產為私募股權。不包括美國國庫債券的現金/現金等價值佔比為12%，固定收益佔比為10%，私人房地產地產和基礎設施的投資佔比為9%。對沖基金﹑私募信貸及大宗商品比率，分別為6%﹑3%及1%。

資金主要投放資訊科技受醫療保健

報告顯示家族辦公室將較多資金投放在資訊科技及醫療保健，因有關行業具增長主題，可經受起商業周期考驗，在長期推動價值增長。

報告又指出，年內48%受訪的家族辦公室表示，擬於年內增加公開市場股票配置，41%會增加私募股權。另有35%受訪者表示有意減少對現金和現金等價配置，表示會降低公開市場股票配置比率為10%，另有13%會降低私募股權配置。

報告亦顯示，相比2021年更多家族辦公室增加對加密貨幣投資，由16%增至26%。可是與前一次有45%受訪者指出未來對投資加密貨幣感興趣相比，有關比率在是次調查中降至12%。同時有62%受訪者指出沒有投資加密貨幣，亦不感興趣。相關比率較2021年時的39%增加。

約3分1受訪機構稱會加碼投資房地產

報告亦指出住宅房地產對家族辦公室仍具吸引力，約3分1的家族辦公室計畫在未來12個月擴大對該行業的投資，另有30%預計將保持現有投資。不過商業房地產，尤其是寫字樓和零售物業的吸引力則有所下降。只有7%的家族辦公室尋求增加對寫字樓的投資，4%想增加對零售物業的投資，而尋求減少對這些行業投資的家族辦公室分別佔12%和10%。