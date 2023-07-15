人生既充滿挫折　亦充滿希望｜June Leung

曾經有抑鬱徵狀的人在網上留言：「我想來一場猝不及防的意外，大到來不及搶救，來不及考慮對父母的愧疚和對死亡的恐懼，只是單純地離開這個世界，離開這個，不需要我的世界。」

有些人說太善良的人容易得抑鬱症，因為摃在自己身上的太多，而且覺得全是自己的責任。也有人認為抑鬱症就是閒的發慌，就是矯情。可是他們不知道，抑鬱症真的是一種病，他們不是沒事找事，而是病了。無數研究已經發現，抑鬱症的大腦和普通人的大腦並不相同。抑鬱症不是脆弱，抑鬱症是病，得治，不必美化 也不要醜化。

「你只是想太多了」

「出外玩幾天就好了」

這些話不就是在告訴抑鬱症患者，因爲你經歷的太少了、心理不夠強大，所以你活該得抑鬱症。在香港、在華人社會，情緒病、精神病從來都沒有得到正視。我們的社會氛圍充滿着對這些患者的歧視、冷漠與忌諱。

如果我抑鬱了，最希望家人怎樣陪我？

我好像抑鬱了。

❌知足常樂呀，多想開心的事吧！

✔為什麼？快告訴我怎麼啦。

我今天感到好累。

❌香港誰不累？我今天也累得很。

✔快回家休息，我們聊聊你今天經歷了什麼？

有時真的不想活了。

❌你這樣想很自私，你知道父母養大你有多辛苦嗎？

✔你對我很重要，如果失去你，我真的很徬徨。

壓力太大了，不知怎麼辦。

❌大家都有壓力，你不是唯一一個。

✔你不孤單，我們一起面對吧。

DSE快放榜了，我不想面對。

❌你有信心嗎？怎樣計劃下一步？你究竟想怎麼樣？

✔我們坐下來慢慢聊，你想吃點什麼嗎？我給你煮點好吃的。

我不知道自己想要什麼？很迷失。

❌看看你的同學、朋友、同事，他們多開朗、成功、幸福。你要多多學習了。

✔只要堅持做真實的自己，很快就可以找到出路的。

我告訴你也沒有用，你不了解我。

❌那你自己靜靜地想吧，不過也別想太多了。

✔雖然我不懂，但我會用心聽。而且我愛你。

我可能要看心理醫生。

❌沒那麼嚴重吧。況且給人家知道，很丟臉。

✔如果覺得有需要，就快去看吧。我也幫你找找合適的，好嗎？

我真的很痛苦。

❌世界上比你痛苦的人太多了。

✔親愛的，一切苦難都會過去的，相信我。

人生其實沒什麼意義。

❌那你就想自殺嗎？那太自私了。

✔我覺得大家一齊老去，手牽手，坐著一起看日出日落，活下去就沒有遺憾。

阮玲玉自殺，遺書上寫「人言可畏」；

張國榮自殺，遺言寫「depression」；

李玟臨別：「親愛的，我是CoCo，感受到大家對我的愛跟支持，然後，你們做我的後盾，我會加油。那這段時間希望你們自己也身體健康快樂，我非常想念大家，我在努力努力，想念你們，我也非常想念你們喔！愛你、愛你，謝謝你們的禮物，非常漂亮。」

這是多麽善良的人，所以其實更值得活下去至終老。

今時今日，線上與線下悠悠眾口，要逼死一個人很容易。或許我們都不完美，但我們為什麼不能多點善意？誰都會犯錯和軟弱。

不要以為死可以懲罰任何一個人。對你苛刻的人不會因為你自殺死去而後悔與愧疚，他們只會暗地開心；因你死而痛苦的，永遠只是愛你、疼你的人。

願世間的美好，都被溫柔以待。

人生就是充滿挫折，然而也充滿希望。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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