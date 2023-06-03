學界臨世紀最大衝掣　非出生率低及移民潮　竟然是…｜June Leung

本月中香港管理專業協會（HKMA）舉行了一場名為「ChatGPT 衝擊教育界是危？是機？」的研討會，出席的大學、中學、小學中外教育界人士坐滿了會場。

當日幾位講者都同意GPT（Generative Pre-trained Transformer）技術發展勢不可擋，在老師、學生群中的應用不可禁、亦禁不來。問題來了：老師的工作會否被AI取代？如果會，我們該如何自處？

香港中大大學教育心理系侯傑泰教授指出，教師面對GPT人工智能系統的衝擊所帶來的壓力的確並非杞人憂天，因為如果與AI鬥記性、鬥分析、甚至鬥創意，我們也輸定的！今天縱使「真人」還有優勢，但不久將來耐性、細心、專業、經驗等多方面GPT一定贏，甚或寫教案、為學生作生涯規劃、個人化教與學、秘密對談等，GPT也24小時當值，與我們有情緒、需要休息的血肉之軀相比，GPT也不知強多少倍，加上他們會一直學習，即便是創意或感情也可以「學習」起來。

不過，目前只有約4%受訪老師在每天工作中已經用上GPT，仍然有七成表示從來沒有應用過GPT在教學工作上；。事實上，大部份老師均希望有相關訓練，但GPT的重點特色就是不需要訓練，應用的簡單程度就是任何人也可以跟它對話；應用的友好程度每日都在提升。現時仍然有一點GPT系統不能替代老師，就是帶領課外活動的真人互動，也就是許多中學、小學老師最不喜歡的工作。侯教授說得好：「老師最討厭的工作竟然是他們最應該在新世代繼續擔任、GPT沒有可能替代的工作。這不是很危險嗎？」

香港直接資助學校議會主席、英華書院陳狄安校長也同意老師應該要用好GPT作助教的功能，同時指出當中涉及的私隱問題，例如用GPT作分析或協助撰寫報告時，把學生的資料上載至系統，當中可能引起個人資料外洩的危機。不過，他以當年考評局接納考生用計數機為例，教數學的就要教曉學生如何用好計數機；寫好prompts也勢必成為教與學的重要部份，大家應要擁抱這波AI潮所帶來的新世紀，師生也一齊學起來。。

今時今日，老師的主要職能不再是傳授知識，而是傳授技能，尤其是在新世紀生存的技能。一位地理老師不只是會世界各類地型，而是可以令他的學生即使處身陌生的地理位置，也懂利用不同的工具與技巧求生。如果一位老師或學生，地理科取得甲等成績，而不懂分東南西北，這就反映出教育與考核制度的不足。

然而，陳狄安校長也警告，但凡免費的網上工具都必須小心提防，包括究竟平台及服務提供者與使用者上載甚麼資料及數據；歪曲的價值觀會不會透過這些方法滲透；普世價值觀會否因此而受動搖等，這些都是我們必須警惕的地方。情況猶如維基百科（Wikipedia） , 用家得以要有智慧地使用。

陳狄安校長多次試用GPT，所得的使用心得是頭三稿可以不要，反覆地要求重寫，以及引述資料來源，之後再查看來源的真偽與可靠度。我們應引導GPT來服務學界，而不是由它們來控制我們。

筆者當日提出自己對AI的最大憂懼不安，包括GPT沒有自己的道德規範；而當日Microsoft香港公共事業部總監張苑瑩女士也說，其公司曾經進行實驗，不斷與ChatBot討論暴力、罪行、色情的話題，結果兩星期之後它變成超級邪惡，所以他們決定終止這類使用者的服務。

筆者當日在會後與主持人黃振球博士及胡志君女士討論，大家都同意，所有使用上的技術問題很快會得到解決，但最大的問題始終是在於AI有機會引發道德、倫理與價值觀上的隱憂，而這些正正就是政府與立法機關必須馬上應對的問題。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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