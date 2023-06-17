英文科考試寫作部份　高考與DSE異同之處在於……｜June Leung

很多內地背景的DSE考生都對英文一科存在很多顧慮，今日我們不妨在高考剛過去的時刻，科普一下這兩者在寫作要求上的分別。

內地背景學生如果要知道自己是否適合考DSE，必須要與香港學生表現對標。畢竟DSE服務的主要對象是港籍學生與香港的大學與大專。

高考的寫作部分與DSE一樣，分為兩個部分，其中第一部分是「短文改錯」部分；學生需要找出錯誤並對語法、拼寫、標點和整體結構進行修正。如果你對你的英語技術能力有所擔憂，這部分可能會對你造成挑戰，因為它在寫作考試35分中佔了10分。相反，DSE考試的寫作卷並不包括短文改錯部分，反而可能會出現在閱讀考試中，但這亦非必定的，因為在過去三年DSE考試中，只有一次出了「短文改錯」部分。這可能會讓那些對自己英語文法能力有所憂慮的學生感到放心，因為你不一定需要具備修改語法或拼寫錯誤的能力。

另一個重要的區別是，DSE在寫作考試的第二部分，提供了八條寫作問題供選擇，而不是像高考的第二部分那樣只有一條必答問題。這為熟悉不同風格、格式和主題知識的學生提供了更多的選擇。

比較高考英語和DSE英語的作文出題：

高考的第二部分寫作問題與DSE的第二部分在許多方面均有相似之處，包括兩種考試都提供了一個寫作情境，並要求考生在寫作回答時考慮到情境資訊。例如，高考考生可能被要求寫一篇與特定情境相符的文章或郵件，以今年剛剛結束的高考英語（新課標全國I卷）為例，情境則是一位稱為「李華」的學生和外教老師Ryan就小組討論這一學習方式之間的討論。在這方面，兩種考試有顯著的相同。

從內容上出發，高考英語寫作和DSE英文寫作都會涉及有實用目的的應用文。如今年的高考英語中，考生要求給外教老師Ryan提建議；而在2022年的試卷中，考生則被要求寫一封訪談邀請信。從這個方面看，高考英語和DSE英文都需要學生將自己帶入不同角色，並使用合適的口吻完成題目的要求。

一個關鍵區別是題目的語言。高考英語的寫作指引和寫作第二部分的問題都是用中文提供的，但DSE英語考試（所有部分）完全是英文的。對於考慮這兩種考試形式的學生來說，這或是一個需要注意的重要區別。

寫作答題的長度在兩種考試之間亦有所不同。高考要求寫大約100字，而DSE的第二部分則要求學生寫大約400字。

在2023年2月18日珠海的DSE 模擬考試吸引了不同教育體制的學生來體驗DSE 的模式，一展身手。考試的結果顯示，內地與香港背景學生各有千秋。

DSE英文真的比高考難很多嗎？

單就英文寫作卷的要求字數、命題的方式來說， DSE的要求當然比高考還要高；但是單看剛剛考完的高考英語聆聽部份，似乎有愈來愈貼近日常英語聆聽環境的趨勢，例如安排口音不同的角色、背景也不是寧靜無噪音的錄音間，而是日常的語境。由這些線索看來，高考英文也有相當要求，而且日漸提升，務求與國際接軌。

貴州省貴陽市觀山湖區第一高級中學於2023年4月舉行了超級大規模的集體DSE模擬考試，與考的高中生達1500人，是歷史上最多人參與的DSE香港境外模擬考試。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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