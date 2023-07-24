電子煙行業逐步渡過低迷期　思摩爾業績前景繫於海外市場｜伍禮賢

內地近年加強對電子煙行業的監管，國務院在2021年11月明確將電子煙納入《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》監管，國家煙草專賣局在2022年3月公佈《電子煙管理辦法》，國家市場監管管理總局在2022年4月發佈《電子煙》國家標準，並於同年10月起正式生效。相關監管條例，對內地電子煙行業發展產生深遠影響，明確禁止銷售除煙草口味外的電子煙及可自行添加霧化物的電子煙，同時規定存量電子煙生產經營主題不得擴大產能。

在這些監管政策下，過去一段長時間在本港上市的電子煙概念股業績亦受到較大的影響，這個影響覆蓋了行業的不同環節。例如，製造電子霧化設備的思摩爾國際（6969）、 涉及代工領域的比亞迪電子（0285），香料銷售的華寶國際（0336）及從事煙草製品進出口業務的中煙香港（6055）等。但這些企業受到影響的程度是有較大差別的，相對而言，思摩爾國際主要業務是電子霧化設備，同行業的相關性最大，而比亞迪電子涉及相關業務的收入佔比相對較小。至於中煙香港、華寶國際雖然業務與煙草行業的發展關聯度較高，但並非完全集中在電子煙領域，更多涉及在傳統煙草領域。

而思摩爾國際上周公佈盈警，預計今年上半年收益將錄得減少約42.7%至48.2%，主要受到來自於內地市場收入大幅下降約96.3%影響所致。雖然跌幅數字驚人，但隨後思摩爾國際的股價卻出現明顯升勢。筆者相信，這主要因為這份盈警之中，或反映出內地行業監管對相關企業的影響已較大程度被消化。

首先，從思摩爾國際近年業務表現來看，來自內地收入佔比在2021年中期、末期及2022年中期、末期分別為45.4%、40.2%、37.6%、26.3%，呈現逐步遞降的局面。而及至今年上半年，相關收入佔比已經跌至1.2%，反映未來對業務帶來的波動影響已經不大。而集團更披露，年內第二季度來自於內地市場的收入較一季度有顯著提升，或反映相關業務已接近觸底水平。

第二，既然內地收入佔比僅為1.2%，那麼內地以外的業務前景，將成為主導未來業績表現的重要因素。根據盈警公告，上半年佔收入比例高達98%的海外市場，銷售增速為28.0%。這海外市場幾乎一半是來自美國，而美國的增速為26.9%，另一半為歐洲及其他，增長為28.8%。這反映出海外市場的增長動力是平穩及全面的。可以預期，一年後內地業務的較小基數之下，基本上業績主要就是看海外的增長動力表現。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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