美匯指數下半年料續處弱勢　聯儲局若明年減息走勢或逆轉｜伍禮賢

對於下半年環球市場的前景，筆者認為投資者需要掌握宏觀經濟的主要脈搏。預期全球經濟在下半年仍需要面臨較大的增長壓力。而歐美市場等主要經濟體的經濟下行壓力，主要反映出過去一段長時間收緊貨幣政策對壓抑經濟帶來的滯後影響將會繼續顯現。相對而言，亞洲或新興市場表現則相對平穩。而同時，雖然環球市場下半年經濟下行壓力增加，但同時將會出現逐步築底的階段。根據國際貨幣基金組織預計，今年環球經濟增長會是2.8%，而明年將會略為回升至3%。

另一方面，環球通脹下半年將會平緩向下。這個平緩向下一方面將會舒緩環球央行對於加息的迫切性，但同時這種平緩的速度，亦將導致通脹需要更長的時間來達至各國的目標。因此，制約了減息快速來臨的可能性。因此，對比現時市場，包括美國利率期貨市場反映下半年進入減息周期，筆者暫時未看得過分進取。即使回顧自上世紀90年代以來，美國4次從結束加息到開始減息中間，最快要經歷5個月，最長要15個月，平均都要9個月。此亦從側面印證，加息結束並不一定意味著減息的快速來臨。

對於美匯趨勢，從美國今輪的加息周期的回顧中，我們可以發現美元的走勢表現並不是一直跟隨加息而上升，反而是當加息處於加速時，美元就向上，加息速度回落時，美元就向下。這反映出美元的價格表現是提前反映了對聯儲局貨幣政策的預期。而當聯儲局真正落實減息之前，市場仍然有機會繼續預期美元未來將會失去緊縮貨幣政策的支持。因此，筆者預期美元指數於2023年下年半至減息前走勢偏淡，但是跌幅並不會太顯著，技術上若跌穿年內低位100.8後或將下試94.6。

同時筆者預期減息最快於2024年第一季出現。從90年代開始至今美國已經出現的四次減息周期，結合這四次周期與美元走勢對比，筆者總結出一個規律，就是如果減息前，美元本身已經出現明顯的調整，那美元在減息來臨的時候就有機會反而出現升浪；但若然加入減息前，美元仍處於高位，則美元下跌的機會就較大。由於現時美元走勢已經已較高位約115附近出現見頂回落，因此美國一旦明年正式啓動減息，美元有機會不跌反升。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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