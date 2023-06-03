科技股成大市反彈火車頭　AI及手機遊戲兩大領域可留意｜伍禮賢

在剛過去的一周，港股先跌後反彈，內地5月份財新PMI數據勝預期、投資者對美國6月份加息預期下降，以及美債務上限法案分別在參眾議院獲得通過，成為港股後段反彈的主要因素。從技術走勢來看，港股這次反彈之前剛處於RSI步入超賣區間開始，因此有機會屬於技術反彈性質。若然要判斷指數能否真正出現轉勢，不妨留意兩個信號，一為港股成交額的持續回升，二為恒指未來能否持續企穩10日移動平均線，而目前此均線約處於18900附近。惟本周從周線圖來看，恒指在連續下跌後出現近800點的下影線，反映具初步利好信號。

而在市況出現反彈過程中，科技股成為反彈的火車頭，原因亦無它，只因前期跌幅相對較深，例如京東集團（9618）股價在過去一周曾創上市以來新低，美團（3690）亦創下52周低位。而在目前科技股反彈過程之中，筆者認為，兩大領域的科技股份，不妨值得留意，分別為人工智能及網上遊戲。

人工智能發展一日千里

近期美股英偉達（Nvidia）公佈了一份誇張超預期的季度業績，反映人工智能芯片需要強勁，而其後亦宣佈加碼佈局AI芯片。從目前環球大型科企爭先對人工智能的佈局來看，未來數年AI的發展仍具充足潛力。港股市場可以留意百度集團（9888）。

百度首季業績一如市場預期扭虧為盈，賺58.25億元（人民幣‧下同），去年同期蝕8.85億元，按非公認會計準則計算，百度首季淨利潤達57.27億元，按年升47.6%，期內收入311.44億元，按年升9.6%，營收和利潤均超市場預期，當中廣告業務復甦迅速，智能雲首次見盈利、經營利潤率得到改善。

公司稱，按年收入較前季度增速加快支持了經營利潤率的改善，同時有效地發揮經營槓桿的作用，公司預計文心一言將逐步融入其所有業務，並會圍繞文心一言建立新生態，料將增強其產品和服務，並吸引更多的使用者，相信將更為有利其廣告業務復甦，助公司實現長期及可持續的增長。

內地手遊市場景氣度持續回暖

而手機遊戲市場方面，內地發布5月國產網路遊戲審批結果，共86款遊戲獲批，今年首5個月累計發放433款遊戲版號，意味每月獲批的數量均超過80款，且接近去年全年獲批遊戲468款，事實上，自去年底內地官媒《人民網》發文指遊戲產業對國家布局具重要意義後，預期國產遊戲的版號審批將恢復「常態化」，料遊戲行業的景氣度持續回暖，今年將屬於行業的拐點元年，網易-S（9999）作為行業龍頭之一，前期更公布了一份亮麗的首季業績。

網易首季淨收入按年上升6.3%至250億元，核心遊戲及相關增值服務淨收入為201億元，按年增加7.6%，至於經調整淨利潤按年升47.8%至75.7億元，高於市場預期，公司指出其旗艦遊戲持續受到玩家歡迎，用戶參與度不斷提高，同時其遊戲利潤率持續改善，遊戲毛利率更見近年最高水平，達66.7%。

公司稱未來數月至少推出五款新遊戲，早前的遊戲發布會中亦發布了11款新品，且涵蓋不同題材，考慮到遊戲版號已完全恢復審批，預計公司將有更多遊戲發布，並有望保持較好的遊戲新品儲備，下半年遊戲業務有望迎來更好增長。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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