A股估值合理料續獲關注　料內地掛牌金融股下半年有表現｜伍禮賢

今年年初內地放寬防疫措施，市場對往後經濟復甦憧憬預期較高。而上半年，內地經濟的復甦表現較為反覆，但總體仍然向好。預期下半年復甦動力相對環球其他市場而言較為充足，加上現時內地股票市場估值相對合理，此或對股票市場帶來良好的支持。

內地今年定下全年經濟增長5%左右的目標，回顧首季內地取得4.5%的年度經濟增長，預期第二季的增長速度將進一步提升，當然這裡面亦有去年基數較低的效應。但現時內地正處於較為溫和的通脹環境，昨日（9日）內地剛剛公佈5月份CPI按年僅上升0.2%，低於市場預期，而4月份CPI更只有0.1%。再加上未來美國聯儲局有較大機會暫停加息進程，這有利於內地採用更為靈活的貨幣政策，保障今年經濟復甦的成果。同時，在流通性持續改善的情況下，可望提高內地居民在消費方面的支出信心。

雖然今年以來內地股市表現平穩向上，年初至今上證指數錄得約近5%的升幅，但目前內地股市的估值仍處於相對偏低的水平。現時上證指數對應今年年底的預期市盈率略高於11倍水平，正處於過去五年均值及向下偏離一個標準差的範圍區間內。在未來企業盈利受經濟復甦帶來上升，結合投資者對一些大型國企股份給予的估值目標有進一步提升，預期未來內地股市將繼續受到資金的持續關注。

另一方面，從內地貨幣政策的表現來看，內地對經濟復甦成果的保障仍然非常重視。包括存款準備金率、存款利率、社會流通性等等都反映利好經濟的局面。例如過去一個星期，部分大型銀行降低了存款利率，而再早前，內地監管部分下調了銀行協商存款及通知存款的上限，均反映內地對保障全年經濟復甦的重視。而隨著外部緊縮政策逐步結束，未來央行的貨幣政策方面預期將更具空間，這個有望對內地股市帶來另一個支持因素。

至於板塊表現方面，A股的金融股可關注。現時市場對於一些長期處於低估值的企業，重新給予關注。當中主要受到近年國企改革提速、以及部分行業在分紅比例持續上升所帶動。其中「中特估」概念亦都反映著這些因素。而金融股除了剛才提到低估值的共性之外，近年本身在行業基本面之中，仍有不俗的改善情況。因此，預期下半年金融股仍有一定表現機會。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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