港股下半年目標23000點　兩大板塊兩大主題可關注｜伍禮賢

港股市場方面，港股在1月份見上半年高位22700點後在3月份最低調整至18829點，之後再形成反彈受阻的局面。筆者認為，港股在上半年的波動主要受到市場對內地經濟復甦動力的預期情緒所帶動。正如前期所指，港股今年最大的基本面，並非外圍息率、歐美經濟下行等因素，而正正是內地經濟的基本面。因此，相信下半年內地的經濟表現，仍將主導港股去向。

而對內地經濟的看法，還是相對積極的。因為過去一段時間，從內地貨幣政策的表現來看，內地對經濟復甦成果的保障仍然非常重視。包括存款準備金率、存款利率、社會流通性等等都反映利好經濟的局面。而隨著外部緊縮政策逐步結束，未來央行在貨幣政策方面預期將更具靈活性。這個有望成為港股下半年的最大基本面。從目前市場對內地經濟復甦的預期來看，今﹑明兩年恒指每股盈利的增長幅度是分別會有14%及9%，這是亦是對港股帶來的正面因素。

伍禮賢（圖左）颶投資者於下半年留意四大關注類別。（夏家朗攝）

過去美加息周期結束 美股升多於跌

目前預期市盈率、預期市帳率分別處於過去五年平均值之下，當中預期市盈率更處於向下偏離一個至兩個標準差之間，反映港股估值屬於偏低水平。同時，由於預計美國在下半年將會結束加息周期，而回顧歷史，從上世紀80年開始計，美國經歷六次加息周期的完結，當中港股在半年內是錄得5次上升，1次下跌。相信這主要反映在加息周期完結後，有利港股在資金面的改善。

至於部署方面，下半年港股的投資可以不妨重點關注四大類別，包括中資金融及內需消費兩大板塊；以及包括復甦及收息兩大主題。

中資金融股方面，現時市場對於一些長期處於低估值的中資企業，重新給予關注。當中主要受到近年國企改革提速、以及部分行業在分紅比例持續上升所帶動。其中「中特估」概念亦都反映著這些因素。而中資金融除了剛才提到低估值的共性之外，近年本身在行業基本面之中，仍有不俗的改善情況。因此，預期下半年中資金融股仍有一定表現機會。

留意高息及復甦兩大主題

而內需方面，目前內地消費成為各領域中相對復甦較快的領域，同時內需在過去10年對經濟增長的拉動作用僅次於工業，反映消費對內地經濟作用亦不可或缺。同時內地貨幣的流通性增加，對於內地消費景氣度的提升有明顯的正面影響。因為，下半年消費亦是其中一個可重點關注的領域。

至於兩大概念，分別是復甦主題及高息主題。復甦是因為內地經濟復甦對部門行業或企業帶來的投資機遇，至於高息則是由於利率向下趨勢下，高息股的吸引力將會有所增加。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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