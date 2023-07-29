IB、HKDSE、A-level哪個測評系統可預示性最高?｜June Leung

今年全球的大學入學公開考試，大概已經塵埃落定，其中IB、HKDSE都已經放榜了，僅GCE A-level尚待八月中成績公佈。先別說成績，看看港媽的反應就知IB今年壓分的情況有多慘烈。

今屆IB成績整體變差，大維度被壓分，導致香港區的狀元少了很多。雖然今年報考IB的學生有2,275人，與去年考生2,213人相約，但45分狀元只有23人，比去年93名的45分狀元大幅下跌。大家也可以參考以下的圖表：

忽高忽低，令考生大失預算

新冠疫情令全球考生受到影響，IB於過去三年亦因而調整評核方法，令考生容易取得高分，故出現「分數通漲（inflation of score）」，但今年IB考試則被壓回去。IB部分科目最高等級為7，相關試卷以100分為滿分，一般要取得80分或以上，才有望取得第7等級；而疫情期只須取得75分便可，造成分數通漲，並令近年整體IB學生分數特別高。

世界知名的院校都會在IB放榜前就會發出「有條件取錄」通知，而且部署入甚麼類型的大學及學系，也早在兩、三年前已經要計劃好。疫情過後的大壓分，的確令很多家長與學生手足無措，大失預算。

在香港各大評論區都出現類似以下的留言：「我囡囡本來預算43分，現在只得39分，醫學院無希望，現在很徬徨」。

GCSE、AS-level 及A-level也出現類似情況，據BBC報道，考試監管機構Ofqual（The Office of Qualifications and Examinations Regulation）宣布2023夏季大考壓分已成定局，高分比例將恢復至2019年、疫情前的水平。同樣拿到了有條件取錄通知的同學，也擔心自己過不了取錄條件。

據統計，GCE AL在疫情前考取A *的同學只有8％，但在疫情3年期間，考取A*的同學卻可高達19％。這種不穩定性，大大減低部署入大學的準確預測程度。

HKDSE不存在忽然調整，預視性比較高。大家先看看過去5年HKDSE考獲3322的人數比較。

不論疫情前後，這5年的HKDSE 考得3322的百份比差別不大。最重要的是，香港考評局在疫情期間沒有取消過考試， HKDSE大致上操作正常，這舉措獲大部份學生認可，減少疫情對學生升學的影響。HKDSE學生可以用考試方式來決定高低，而不是由老師作評估。

說到尾，報考大學時，最重視就是制度的公平性、穩定性及可預視性，這對家長及學生更有保障。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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