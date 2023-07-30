學校行「禁Phone令」　學生哥手機具前景｜陳仕娜

許多父母都不敵於小小的手機，經常為了這個「體積細小、影響力龐大」的玩意，大動肝火，「為了何時停機」而與小孩引發「世界大戰」。聯合國教科文組織最近引用大規模的國際評估數據，呼籲全球教育界禁止學生在校園使用智能手機，皆因過度的使用拖累學業成績。法國於五年前已出台政策、意大利去年底頒布校園手機禁令，荷蘭明年將付諸實行；「禁phone令 」若然成事，全球爸媽真要舉杯同慶。

吾女小小年紀天天嚷着玩手機，沉迷聊天、遊戲和短視頻，內容五彩紛陳，現實生活頓變索然無味，電視節目的吸引力更蕩然無存。收起手機是一場苦戰，必須經過一輪「拉鋸」、進而「斡旋」，惟成效不彰，往往淪為「廝殺」。終於成功「熄機」，結果已兩敗俱傷，無一贏家。

一部根據學生和家長、教師需要設計的「學生手機」，絕對值得推崇，尤其針對10至16歲的青少年，設置適當上網內容和模式，引導他們適當使用手機，以及建立恰當的網上禮儀，都要從小學習及培養。現在主要透過設立「家長模式」來介入孩子的手機應用，初期懵懂少年，還駕御得了。後來校內友儕互通情報，愈學愈精，開始顯現逆反心理，表明立場要開始放限制模式，矛盾因此頻起。

倒不如直接了當，手機製造商生產青少年「學習手機」，將網絡內容防護、視力守護，強化學習功能融於一機，普及校園，學生自然不會分化和攀比。內地市場有推出這類型的產品，筆者暫未體驗過，但這種學生手機的出發點及定位值得認同，當然不能單從商業的角度出發，實際的功能必須好好聆聽家校與學生的意見，讓三方真正受惠。這是手機市場的浩瀚藍海，請科技巨擘們認真思考，如何讓科技幫助下一代發掘潛能，而非無視、放任，形同荼毒，便變成為富不仁了。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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