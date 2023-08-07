美政府評級再被降　觸發短期避險情緒　料美股往後再上揚｜伍禮賢

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）上周將美國的長期外幣債務評級下調，反映美國財政料將惡化、政府債務負擔高企等因素。消息出來後，曾導致美股市況出現明顯波動。這次並非美國第一次主權信用評級遭下調，早於2011年，標普下調美國主權信用評級。

究竟本輪下調事件對未來美股走勢的影響如何？我們不妨透過對兩次下調事件比較，而作出分析。

2011年，標普將美國主權信用評級由AAA降至AA+，評級展望為負面，原因包括對美國債券前景感到憂慮、政府應對債務的財政計劃不到位，以及對政府治理能力下降等。而本輪惠譽同樣是將信用評級由AAA降至AA+，但評級展望為穩定。在原因方面，則包括債務上升、可能面臨經濟衰退，以及政府治理能力下降等。

從兩次的背後因素來看，美國債務的憂慮成為重要因素。其實近年美國累積債務體量龐大，加上近年聯儲局採取較快步伐提升利率環境，導致政府舉債成本亦一路增加。根據美國國會財政預算辦公廳（The Congressional Budget Office）預測，未來10年，美國政府債務佔經濟體量將維持穩步上升，到2033年，相關佔比接近120%。但另一方面，相對2011年的經濟環境，現時美國的經濟基礎似乎更為穩定。如果2011年下調時間發生的8月份，當時美國通脹水平為3.6%，失業率為9.1%，非農就業人數8.5萬；對比現時通脹（6月份）為3.0%，失業率3.6%，非農就業人數20.9萬。當然，兩次利率環境差異較大，當時基準利率還是處於0.25%，現時為5.50%。

如果從資本市場反映來看，2011年下調時間發生在周末（8月5日），之前道指收報11444點；而美股周一首個交易日出現重挫，道指收市跌5.5%，收報10809點，及後第二日道指最低曾觸及10604點，隨後反彈。最後道指在第6個交易日完全收回失地，在15日周一報收11482點。

而本輪下調時間發生在8月1日，當日美股已收市。而2日事件後首個交易日道指跌近1%，市場反應沒有上次劇烈。根據對上一次標普下調事件，對美股帶來的持續波動，影響時間約為一個多月，之後美股再度延續前期升勢。透過以上幾種不同因素的對比分析，筆者認為，本輪下降評級事件影響之下，預期市場避險情緒將會導致美國短期出現回落，往後則仍有機會繼續向上。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

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