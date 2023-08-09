九倉上半年基礎淨盈利按年升3.2倍　派中期息20港仙

九龍倉（0004）公佈截至今年6月底中期業績，若計入投資物業重估虧損及其它未變現會計虧損，上半年純利增至6.96億元，去年同期為5,700萬元，派中期息每股0.2元。



期內，基礎淨盈利回升3.2倍至18.11億元，去年同期為4.28億元，主要因為發展物業撥備減少至10.33億元。上半年集團收入按年減少1%指81.3億元，當中投資物業收入減少4%，發展物業收入按年升1%，酒店收入按年升77%，物流收入按年減少21%。

香港物業方面，集團表示，普遍淡靜的市場對集團的影響有限。集團佔50%權益的 Mount Nicholson 售出一座洋房，售價為5.77億（應佔2.89億元），即呎價82,000元。所有發展中項目均按計劃進行。按應佔份額計算，期內確認入賬的發展物業收入減少48%至3.11億元， 營業盈利減少 77%至9,400萬元。期末的未確認入賬銷售額為7.87億元。

不過，集團又指，內地房地產市場依然低迷，對政策激勵持觀望態度。與此同時，本已供應過剩的寫字樓市場進一步惡化。需求復甦依然脆弱，新供應湧現更加劇了供過於求的局面。考慮到目前市況，期內作出了應佔減值撥備合共10.33億元。