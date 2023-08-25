滙豐O2O方式招聘員工　申請人先於IG回答問題　再到分行面試

滙豐舉辦「Knock Knock開門見工」招聘計劃，結合社交媒體及真人的方式，招聘零售銀行業務前線員工，於分行及客戶聯絡及遙距服務中心服務客戶。連同恒常招聘，今年零售銀行新聘的前線員工將按年增加近兩成。



「Knock Knock開門見工」計劃會於8月26日（六）在銅鑼灣舉行快閃宣傳揭開序幕，並在街頭設置「Knock Knock開門見工」招聘大門。開門後即可觀看短片，當中會介紹滙豐工作的晉升機會、福利和培訓計劃，同時解開銀行前線工作的迷思。

緊接著滙豐將於9月4日在Instagram (@hsbc_hk)舉辦全港首個銀行24小時限定Instagram Story招聘日。申請人只需於Instagram Stories中回答5條簡單問題，經初步篩選後，即有機會與滙豐招聘團隊接觸，探討在銀行前線工作的機會，加快申請流程。第三階段將在9月舉行，獲選者將於分行面試，並有機會即場獲得有條件錄取。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示：「滙豐唯才是用，一直透過完善的在職培訓和晉升機制，致力協助同事們發揮所長。隨著服務需求增長及業務擴展，我們特意舉辦業界首個結合社交媒體及真人的招聘活動，希望跳出傳統框架，吸引不同經驗及背景的人士加入滙豐大家庭，為香港超過500萬名個人客戶服務。透過是次活動及恒常招聘，預計2023年零售銀行新聘的前線員工數量將按年增加近兩成，客戶經理的招聘名額更會較去年多7成。」