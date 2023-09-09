新世界股息率逾11厘　業績客觀數據闢謠｜聶振邦

2023年對資本市場而言意義重大，因為是中港疫後復常首年，對企業而言故然要握時機重新積極拓展業務；對投資者同樣重要，是物識中長線優質股份好時機。現時股息率超過11厘的新世界發展（0017）應佔一席，近日報道已見集團業務發展穩步向前。得益於「文化商圈」獨有商業模式，集團旗下的兩個購物中心，均創開業以來客流新高，整體銷售重返歷史高位。另外，在內地的住宅銷售逆市增長，7月及8月合約銷售額共逾41.5億元人民幣，按年增138.5%。於內地三大房地產研究機構的1至8月份銷售榜單，均躋身全國100強。

管理層引入「文化商圈」營運模式成功突圍

K11 MUSEA整體銷售較疫情前躍升120%，「文化商圈」亦成功吸納大量高端客戶，讓高端品牌銷售較疫情前飆升260%；另見K11 MUSEA及K11 Art Mall均有超過三成商戶銷售額創開店以來歷史新高。K11 MUSEA及K11 Art Mall 暑期表現強勁，在旅遊業復甦及K11獨有的文化生態圈吸引下，令K11創造上述銷售佳績。其中的KLUB 11最高消費群組黑卡會員活躍人數亦比疫情前急升210%，於過去12個月總消費金額高達約11億元。「文化商圈」除了吸引大量高端客戶及客流，亦令優質品牌傾向落戶K11，K11 MUSEA出租率一直長期處於高水平，達98%。

公開澄清虛假誤導股價回穩

於8月下旬，網上有文章暗示有香港大型發展商以「明股實債」方式，抵押旗下至少3個商業項目，有猜測是指新世界。集團淨負債由不到30%，逐步增至去年底的46%，是近年進行大量投資使然。新世界隨即發公告澄清，指傳聞內容全屬虛假誤導，懷疑有人意圖藉此操縱債券市場及影響股價，從中獲利。筆者留意股價的確於8月25及28日連續兩個交易日受壓，參考8月24日收報17.32元，而9月4日收報17.4元，足見不少投資者用行動證明傳聞毋須理會。

同業中以慷慨派股息見稱

誠然對公眾發表任何看法，要持守一個基要原則，就是必須有事實根據。事實上，參考新世界的2022/23財政年度的中期報告，截至2022年底的六個月收入約402億元，香港業務收入約302億元，佔總收入超過3/4，內地業務收入約99億元，足見香港業務目前仍是集團主要收入來源，未見任何以極為進取模式拓展內地業務的支持證據。另可留意集團一直樂意與股東分享經濟成果，於同業中以慷慨派股息見稱。

單是2022/23財年中期，宣派每股股息0.46元，相對期內每股盈利0.48元，股息支付率高逾九成半，充份反映集團具備穩健財務實力。而自2003/04財年至現於2022/23財年，集團長達20年續持派息中期股息和末期股息，證明新世界長期對股東權益保持高度重視，亦間接反映集團在進行業務拓展部署前，傾向以股東利益為首要考慮，會進行周全風險評估後才作相應擴展。截至2022年底每股資產淨值超過80港元，現時市賬率僅約0.2倍，而從2017年7月至今以年度最低市賬率計出平均值約0.36倍，新世界的升值潛力不言而喻。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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