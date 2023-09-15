建行亞洲傳大手加H按封頂息1.5厘至5.125厘　每月供款多2成

滙豐於上周五（8日）率先宣布將拆息按揭（H按）封息率上調半厘後，多間銀行跟隨滙豐步伐加封頂息，其中中銀及恒生均加半厘。加上及1個月港元拆息今日（15日）突破5厘情況下，觸及中小型銀行調高封頂息。

據市場消息指出，建行亞洲同樣計劃於下周一（18日）調高封頂息，可是幅度高於其他銀行，達到1.5厘。若以該行最優惠利率利率（P）為6.125厘計算，建行亞洲的新封頂息率將升至5.125厘。



目前該行的H按息率為1個月拆息加1.4厘，封頂息率為P減2.5厘，即3.625厘。可是該行有傳會從下周一起，將封頂息率調高至P減1厘，即封頂息率升至5.125厘。

若客戶借500萬元按揭貸款，還款期為30年計算，加息前每月供款額為22,803元。當加息至5.125厘後，每月供款加增加4,422元至27,255元，加幅近2成。

此外該行不會提供高息掛鈎存款戶口，現金回贈最多為0.5%。

王美鳳指銀行加按息至5厘以上 反映資金成本上升

對於有銀行大手加按息1.5厘，中原按揭董事總經理王美鳳表示，拆息已回升至5厘再次返回貼近美息水平，在這拆息水平下，反映銀行資金成本上升，故有個別銀行上調按息至逾5厘水平，有關新造按息上調幅度大於最近銀行調整按息之幅度，反映個別銀行在現階段選擇未有跟隨市場主流調整，以息差利潤考慮為較首要，按自身業務政策承造按揭業務。

另外據中原按揭研究部數據顯示，建行今年首8個月錄209宗現樓按揭登記，較去年期減少86%，巿佔率僅0.4%，排15。

曹德明料本港銀行年內再加息

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美息高企，加上受季結因素影響，使HIBOR升至5厘水平。金管局亦於本月2度透過貼現窗運作向市場投放44.47億元資金，顯示銀行仍有資金壓力。

另一方面，四大銀行及大部分中小型銀行已調整H按封頂息率，由3.625厘加至4.125厘。市場預計美國下週議息加息機會微，惟美國仍有通脹壓力，料年內仍有機會再次加息，HIBOR仍有上升壓力。

曹德明料年內HIBOR將繼續維持高水平。過往也曾發生美國與香港不同步加息，銀行在資金成本壓力續增下，或視乎自身策略，不排除本地銀行於年內再次上調最優惠利率（P），幅度為0.125厘。