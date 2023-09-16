PVT指標第三種主要用法　了解入市及沽貨訊號｜聶振邦

今日來到是次討論技術指標系列最後一回，分享價量趨勢指標（Price and Volume Trend， PVT）的三種主要用法之三，跟上回講解的第二種用法一樣，都是考量股價與PVT的走勢關係，簡單來說就是留意兩者走勢有否見「背馳」。先看「頂背馳」，是指股價上揚時一頂高於前一頂，但PVT卻見一頂低於前一頂，反映股價上升動力正在減少，預示股價升浪接近尾聲，故此已持貨投資者，視為沽貨訊號經已出現，應及早作出止賺離場部署。

阿里巴巴例案參考

例如回顧阿里巴巴─SW（9988）於2020年8月11日至10月28日情況，股價正是上揚時一頂高於前一頂，由8月10日收報242.40元，升至9月2日收報291.20元，不足一個月累升逾兩成。繼而股價回落，至9月25日收報258.00元，之後又見發力上揚，約一個月後於10月28日收報307.40元，較上述291.20元再高5.56%，證明是一頂高於前一頂已出現。至於9月2日和10月28日的PVT值分別是934.8萬股和787.1萬股，卻卻見一頂低於前一頂，確認沽貨訊號經已出現。

結果翌日（2020年10月29日）起股價真的開始轉跌，並見漫長跌浪，多次出現一頂低於前一頂，直至2022年3月15日收報71.25元，不足一年半累跌近七成七。對於一隻高峰期市值超過6.6萬億元，跌至僅約1.5萬億元，相信昔日股價處於高峰之時，叫人難以置信。當然，期內科技股整體也經歷了漫長跌浪，恒生科指累跌54.65% (7656點 → 3472點)，意味著阿里巴巴跑輸大市逾四成幅度。

另可留意科指於2021年2月17日收報10945點才開始轉跌，較2020年10月28日收報7656點，升勢再維持逾四個半月並再多升近四成三後，跌浪方揭開序幕。當下大市仍在欣欣向榮之際，PVT指標卻能提預警投資者要關注阿里巴巴由升轉跌，發揮優秀的避險作用。誠然「底背馳」的入市訊號效果也是不俗，是指股價下跌時一底低於前一底；但PVT卻見一底高於前一底，預示股價跌浪接近尾聲，進場時機來臨。

協鑫科技例案參考

以保利協鑫能源（3800，於2022年4月1日起改名為協鑫科技）為例，於2022年3月25日和4月11日分別收報2.43和2.41元，相對PVT值為74.61億股和75.26億股。股價下跌時一底低於前一底；但PVT卻見一底高於前一底，視為進場貨訊號經已出現。若於2.41元進場，其後於同年4月25日、5月10和12日收報2.38、2.28和2.28元，股價仍有下行跡象，難免會質疑早前在2.41元進場是否合宜。

事實上，2.41元較2.28元僅錄得賬面虧損5.39%，並見上述三個交易日之PVT值同為75.22億元，正是上回第二種用法看到股價已累跌一段日子，繼而PVT值見橫行，同樣得出進場貨訊號的結論。再者，2022年3月15日亦收報2.28元，PVT值為73.62億股，而5月10和12日同見2.28元之時，PVT值已增至75.26億股，多重線索反映股價將要進入升浪。果然自5月13日起見升，至6月28日收報3.92元，僅約一個半月累升達71.93%，證明PVT指標不但在避險層面，還是在圖利層面，也見優秀績效。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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