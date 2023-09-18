綠色債券首日接受認購　滙豐指客戶平均認購額勝去年

新一批綠債今日起接受公開認購，保底息加至4.75厘，不止高於上次的2.5厘，同時亦比目前市面一般港元定存息吸引。多家銀行及證券行首日認購反應踴躍，當中滙豐發言人表示，在保證息率達4.75厘的情況下，新一批綠色零售債券開售首日認購反應熱烈，客戶平均認購金額高於去年綠債開售首日的水平。



信銀國際指平均認購額12萬元

信銀國際：所接獲的認購人數與去年相約，總認購金額有所上升，最高認購金額為50萬元，平均認購金額為12萬元，較上一批綠色零售債券上升接近3成。參考上一批綠色零售債券認購結果，加上今批綠色零售債券保證息率由去年的2.5厘調升至今年的4.75厘，相信今批綠色零售債券亦會錄得超額認購。

參考上一次綠債的分配結果，認購4手以下便獲全數分派，建議資金充裕的投資者，可考慮認購5至8手以增加穩中的機會。

花旗指認購反應正面

花旗指出新一批綠色零售債券息率吸引，首天認購反應正面，認購數字符合預期。

耀才稱有客戶申請認購300手

耀才行政總裁許繹彬表示，耀才首天的認購人數及額度已超越去年，吸引了接近13,000人申請，大多認購10手至15手，更有客戶認購高達300手，涉及金額近2億元；由於主要認購對象為「好息」的客戶，故八成半以上為現金認購。

他指出，由於政府承諾會有保底保證回報達4.75厘，如客戶申請五手，每年已可獲2,375元的利息，如客戶持3年已可穏袋7,125元的利息，加上保本，即到期時可穏取回連本帶利合共57,125元，可謂非常吸引，加上港股走勢持續不振，投資者預計短期難有突破，所以穏收利息亦是投資者的其中一條增值財富之路。