美國經濟硬著陸風險降　產油國減產　油價前景審慎樂觀｜伍禮賢

紐約期油和布蘭特原油價格在本月中旬齊創近1年高位，市場更有分析認為布油或有機會升穿每桶100美元的水平。不過美國聯儲局維持貨幣政策鷹派立場下，壓抑了近日的油價升幅。

石油輸出國組織（OPEC+）最大產油國沙特阿拉伯在本月上旬宣佈將每日減產100萬桶原油計劃延長至12月底。該國能源大臣表示，自願減產的目的不是為了抬高油價，而是按市況而作出的決定。由於國際貨幣基金組織（IMF）早前稱，沙特需要將布蘭特原油價格維持在每桶81美元左右，才能平衡預算。因此沙特在去年報告出現預算盈餘後，今年陷入預算赤字，因此沙特繼續減產來支持油價的可能性仍然存在。

至於俄羅斯同樣將每日減產30萬桶的原油計劃延長至年底。兩國同時表示，將每月審視減產計劃，以支持國際油價水平。兩大產油國延長減產行動，預計將導致供應短缺，支持了油價上升。

另外，根據美國石油協會（API）公佈的最新數據顯示，截至9月8日的一周內，美國原油庫存增加117.4萬桶，而市場預期為減少200萬桶。事實上8月下旬，墨西哥灣颶風愛達莉亞（Idalia）來襲，美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）宣布從該地區撤離部分員工，影響了紐約期油的生產，加快了前段時間紐約期油的上升速度。

雖然美國8月通脹（CPI）升至3.7%，高於預期，不過美國聯儲局在日前一如市場預期暫停加息，但暗示年底前可能仍會加息一次，同時明年減息幅度或遜預期，令市場憂慮高息環境維持將不利經濟增長 ，料短暫壓抑油價升幅，相反倘若國際油價持續上升，可能會提高不少商品的成本，或重新加劇美歐的通脹問題，美聯儲期望通脹降低至2%的目標變得更困難。

油價後市走向將視乎美國在本周四公布的GDP终值和下周五公布的美國PCE物價指數以決定。總體上，在減產行動及對美國經濟硬著陸憂慮下降之下，油價走向可持審慎樂觀的態度，料油股仍有機會受惠。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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