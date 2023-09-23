技術分析第三象限　陰陽燭圖不能被替代的魅力｜聶振邦

今日進入技術分析的四個象限（筆者稱為「股圖四象」）之三，就是「陰陽燭圖」，之前已探討首兩個象限，就是「價量關係」和「技術指標」。論到「陰陽燭圖」，會蓋覆兩大形態，分別是轉向形態和整固形態。而於兩大形態之上，又按涉及陰陽燭的數目，細分為五個層面的作解說。於轉向形態，分為一枝、兩枝，以及三枝或以上的陰陽燭形態；於整固形態則細分兩種，不會有一枝陰陽燭的陰陽燭，只有兩枝，以及三枝或以上的。保守點算，將會探討的形態不少於三十種，即或每款僅以兩篇文章作探論，也會歷時超過一年，所以是一個長系列的分享，希望讓大家深入瞭解技術分析不同象限之中各項分析方法背後原理及如何應用。

陰陽燭應用早於十八世紀

論到「陰陽燭圖」，誠如技術分析系列撰文開初表示，早於18世紀（追溯至公元1750年），日本江戶時代開始使用，據說陰陽燭（又名「K線」）由當時的白米商人本間宗久所發明，用來記錄每日的米市價格行情，預測白米供求變化及價格走勢。陰陽燭的分析技巧及至1989年才被西方投資界所留意，事隔近240年，當年12月美國人Steve Nison發表首篇關於陰陽燭的文章，內容表示陰陽燭的原理簡單易明，而各種陰陽燭形態的名稱，亦見生動貼切，予人深刻印象，配合Steve Nison其後著書細說陰陽燭。由於英文的普及，不久陰陽燭應用便於西方投資界廣泛應用至今。

陰陽燭圖解讀的事前關注

不過先在探討「陰陽燭圖」之前，讓大家留意此法的不足之處，由於每枝陰陽燭都是一個時段（分鐘、小時、日、週、月、季，以及年）內的金融資產價格走勢，可理解為以「價」的呈現為重心。相對已討論的兩個象限「價量關係」和「技術指標」，缺乏「量」（成交量）的數據，應用者只能透過陰陽燭的形狀，嘗試揣摩當時「量」的走勢。故此若要得到較全面的技術分析，於「陰陽燭圖」之上，可考慮配合成交量圖表，或是上述的「價量關係」和「技術指標」結合應用。

陰燭和陽燭的差別在哪兒

「陰陽燭」顧名思義指向兩個大類別，就是「陰燭」和「陽燭」，前者代表開市價高於收市價；後者則相反，代表收市價高於開市價。簡單以日為單位，陰陽燭於股票日線圖呈現的每枝陰陽燭，反映日內的股價表現，若以開市價為起點，「陰燭」表示當日股價在「低走」；「陽燭」表示「高走」。就一枝陰陽燭來說，並無反映當日之前的股價表現，這跟「技術指標」有顯著分別。

以移動平均線（Moving Average，MA）為例，就算只是兩天的平均線，也涉及當日和之前一個交易日的股價數據。故此在「量」的數據以外，投資者也不宜期望透過「陰陽燭圖」，參考昔日的股價趨勢變化。換言之，以「陰陽燭圖」進行技術分析，是有別於「價量關係」和「技術指標」的，是從另一角度來預測未來股價走勢，這正是「陰陽燭圖」不能被其他分析方法替代的魅力所在！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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