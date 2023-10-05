NBA傳奇米高佐敦晉身福布斯美國400強富豪榜　首位運動員上榜

美國籃球界傳奇﹑人稱「飛人」的NBA前球星米高佐敦，不單止在球場上有出色，球場以外亦留下讓人讚歎的成果。米高佐敦退役後，入主其中一枝NBA球隊夏洛特黃蜂，這讓他成為球隊班主之餘，更晉身成為億萬富豪。據《福布斯》報道，米高佐敦淨資產估計達到30億元（美元‧下同）（約234億元），於福布斯美國400強富豪榜中排第379位，成為首位躋身為福布斯美國400強富豪榜的運動員。



「飛人」米高佐敦於球員時代，曾帶領芝加哥公牛6次稱霸NBA。退役後亦繼續與美國職業籃球界保持關係，並於2010年以2.75億美元收購夏洛特黃蜂，成為第一位以前球員身份的NBA球隊班主。在今年他向Gabe Plotkin及Rick Schnall的財團出售球隊的65%股份，有消息指交易是以30億美元進行。米高佐敦於今年8月3日正式結束其作為黃蜂老闆身份。

與運動用品生產商Nike合作，亦是其財富及收入來源。在1984年新秀賽結束後，米高佐敦與Nike簽下一份總值250萬美元的合約，其後更推出Air Jordan系列產品。Air Jordan品牌於2022年為Nike帶來51億元收入，佔Nike該年總銷售額的11%。