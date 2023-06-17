NBA｜米高佐敦出售夏洛特黃蜂　入主球隊13年只入過3次季後賽

NBA球會夏洛特黃蜂宣布，班主米高佐敦（Michael Jordan）將出售球隊。這名前公牛球星出售的股份估值約30億美元，為當年他入主時的10倍以上。

這位「籃球之神」在球員時代固然所向披靡，不過他擔任班主後，球隊成績似乎並沒有因他豐富的經驗而上升，實際上這13年來，黃牌只入過3次季後賽。



報道引述消息時，米高佐敦同意將大部分股權售予黃蜂股東Gabe Plotkin及鷹隊Rick Schnall集團，他本人則仍保留少部份股權，且消息會在幾日內宣布。報道續指他仍會負責黃蜂的營運工作，直至NBA選秀及7月1日自由球員市場開啟。

米高佐敦2003年退役後，在2010年正式成為夏洛特山貓（前身為夏洛特黃蜂）班主，同時他亦成為聯盟中唯一一名黑人老闆，其後山貓在2014年將名稱改回至黃蜂。不過米高佐敦球員時期雖然所向披靡，但作為負責經營的老闆，球隊成績卻是不如人意。黃蜂從1988年創立至今，別說總冠軍了，即使是分岸冠軍也沒有贏過一次。

這13年間，黃蜂（包括山貓時期）只打入過3次季後賽，且3次都在首輪出局，其中兩次更是被4：0橫掃；2009/10縮水球季，山貓7勝59負、勝率只有10.6%的戰績，到現在仍是聯盟史上最差紀錄。尷尬的是，當時NBA的最佳常規賽紀錄，卻正是由老闆米高佐敦球員時代所保持的72勝10敗，這紀錄到2015/16才被勇士打破。

球員時期無人能擋的米高佐敦，擔任球隊老闆後卻未能帶領球隊改善戰績。（Getty Images）

在剛過去的2022/23球季，黃蜂以27勝55負的戰績排在東岸倒數第2，他們也因此獲得今年選秀的榜眼籤。回看過去，黃蜂大部分賽季都在積分榜下游徘徊，但他們幾乎沒有憑選秀改變過命運，多年來比較有名的自家選秀出身球員，也只有甘巴獲加（Kemba Walker）和拿美路波爾（LaMelo Ball）而已。

拿美路波爾是黃蜂少數自家選秀出身的球星，在去年入選全明星陣容。（資料圖片）

因此米高佐敦經常被外界批評選人眼光不濟，更笑說他擔任班主最成功的事情，便是將夏洛特山貓的名稱改回到夏洛特黃蜂。不過儘管球隊戰績不佳，佐敦在2010年收購黃蜂時僅用了2.75億美元，如今他將大部分股價賣出，價值已達30億美元，升幅超過10倍。

林書豪亦曾為黃蜂效力過一季，但表現平平。（Getty Images）

不管如何，米高佐敦在夏洛特黃蜂的時代快將結束，他們將會迎來新的班主，看看能否為球隊帶來什麼改變。