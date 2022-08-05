NBA巨星總決賽不濟表現比較　高比慘得2分　米高佐敦沒有「最差」

往往談及NBA巨星，大家只想到他們在總決賽捧起最有價值球員獎盃的模樣。

惟在芸芸創舉背後，巨星們亦有手風不順的時候，在過去的總決賽上，各大超級巨星最差表現又是怎樣？



高比拜仁最低得分

高比拜仁（Kobe Bryant）為一代得分後衛，但成就滿滿的他在2000年面對溜馬的Game 5， 就錄得「生涯最差」的總決賽表現。那時的高比上陣只有9分鐘已交出4次助攻，不過僅2分的進賬，反映當時8號仔相當幼嫩。

2000年高比拜仁在總決賽曾得2分。（Getty Images）

勒邦占士的迷失

勒邦占士（LeBron James）2011年的總決賽表現，算不上優秀。2011年熱火陣容非常強大，惟最終卻不敵由魯域斯基帶領的獨行俠，在Game 4時占士亦只有11射3中，僅得8分。

占士亦只有11射3中，僅得8分。（Getty Images）

鄧肯也偶爾失準

貴為歷史上最強大前鋒的鄧肯（Tim Duncan），那年37歲的他打爆了熱火保殊令球迷津津樂道。不過2013年的時候，鄧肯也有單場只拿到9分的表現，統治力不如從前。

在嚴緊防守下，鄧肯單場只拿到9分。（Getty Images）

還是馬刺時期的尼納特

尼納特（Kawhi Leonard）已是2次FMVP得主，不過2013及2014年，馬刺兩度總決賽遇上熱火，當時尼納特在跨季的3場比賽中，同樣只有9分進賬。

尼納特在跨季的3場比賽中，同樣只有9分進賬。（Getty Images）

居里失靈的三分炮

居里（Stephen Curry）在今季的總決賽，打出了上佳的表現。不過2016年的時候，居里在的總決賽的Game 1發揮並不穩定，全場上陣36分鐘，15次出手僅拿到了11分，這是他生涯總決賽的最低分紀錄。

2016年的時候，居里在的總決賽的Game 1僅拿到了11分。（Getty Images）

米高佐敦有欺詐成分的「最差」

以上巨星，表現差起來僅得單位數字也不意外，對比下米高佐敦的「差」可謂有欺詐成分。這名「GOAT」（史上最佳）發揮最差的場次為1996年面對超音速及1997年對爵士的賽事，米高佐敦在兩場賽事亦「只能」轟入22分。