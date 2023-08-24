NBA熱話｜史上最佳控衛是史提芬居里？　米高佐敦：顯然是魔術手

誰是NBA史上最偉大的控衛？最近勇士球星史提芬居里（Stephen Curry）在節目上被問到會否覺得是自己時，他沉思片刻後表示同意。

相關片段隨即引發連串議論，ESPN著名評論員Stephen A. Smith日前在節目上表達意見，認為居里對他來說就是史上最佳。不想翌日還未日出，竟收到來自「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）的短訊。



關於籃球場上五個位置的歷史最佳球員，向來都是媒體及球迷歷久不衰的討論話題。不過一般而言，最具爭議性的都是中鋒之位，小前鋒之位還會有勒邦占士（LeBron James）與布特（Larry Bird）之爭，但米高佐敦（得分後衛）、魔術手莊遜（控球後衛）、鄧肯（Tim Duncan、大前鋒）都是各自位置上受廣泛認同的歷史最佳球員。

其中魔術手莊遜也算是較無爭議的一人，他曾率領湖人5奪NBA總冠軍，拿過3次FMVP，在同位置比較上，即使是史托頓（John Stockton）這名歷史助攻王和偷波王，也總是被他力壓在下。

魔術手莊遜被廣泛認為史上最佳控球後衛。（魔術手莊遜Instagram截圖）

史提芬居里周一（21日）出席「0號探員」阿連拿斯（Gilbert Arenas）的Podcast節目時被問到：「你覺得自己是史上最佳控衛嗎？」居里回答稱是，但亦保留了一點謙虛：「不過會是我和魔術手莊遜之間的爭論？」

相關話題還被帶到ESPN的「First Take」節目中，著名評論員Stephen A. Smith被問到是否認同居里是史上最佳控衛時，他表示同意：「對我來說，是的。我想討論的是影響力，魔術手莊遜的影響力在於其領袖才能，他能用傳球帶動球隊。居里是NBA史上最強射手，他甚至改變了整個聯盟的潮流，你現在能看到所有人都在射三分。在控球後衛這個位置上，你可以說史提芬居里的影響力比魔術手莊遜還要大。」

隨後他補充老派的人可能會不同意他，「我也不確定自己的看法是否正確。居里是一個非常不可思議的球員，我不認為他會否認這一點，他提出這個爭論是正確的。」於是關於誰是最佳控衛的爭論再被放大——此時有一名大人物出現了。

Stephen A. Smith在周四（24日），也就是剛在「First Take」節目上闡述完自己的觀點後的第二天，他在同一節目上表示，米高佐敦在當天清晨5時54分給他發來了一篇146字的短訊，而且希望這名評論員能在其節目上大聲讀出來。

讓人意想不到的是，這次「最佳控衛之爭」居然讓米高佐敦在清晨5時多以短訊發表意見。（Getty Images）

米高佐敦的短訊全文：

早上好，雖然任何事物的歷史最佳都總會形成爭議，不過我對你就史上最偉大控衛的意見持不同看法。魔術手莊遜顯然是史上最佳控衛。史提芬居里跟他很接近，但不會排在他前面。你必須定義何謂控球後衛，才能作出真正的辯論。



史提芬居里是迄今為止最佳的射手。確實他的跑動為其隊友創造了很多出手空間，他的生涯三分命中率高達43%。不過魔術手莊遜「發明」（invented）了三雙（triple-double）。當然不是真正的發明，但他對比賽的影響更為明顯。老實說，這是一名控衛的數據。



魔術手莊遜是最佳的（控衛），我們可以就此繼續討論下去，不過我不想花費你太多時間。我知道你明白我我意思。順帶一提，魔術手莊遜贏過5次NBA總冠軍。



雖然連「籃球之神」亦提出了他的看法，不過相信每位球迷都有自己不同的意見，而且兩者身處的時代不同、打法不同，也很難直接比較。魔術手莊遜的最大特點是他十分全能，身高達6呎9吋的他為NBA史上第2最高控球後衛，甚至能夠勝任場上任何位置；居里則是憑三分球開創了一個全新的「小球時代」，其射程範圍、無球跑動為NBA帶來全新的戰術及風氣。

不少人認為居里的定位更像是一名射手，而非真正意義上的控球後衛。（Getty Images）

不過值得一提的是，魔術手莊遜由於患上愛滋病，在31歲時便被逼退役，之後曾短暫復出過，因此其職業生涯較居里短，後者目前仍繼續活躍於NBA之中。

不知道你心目中的最佳控球後衛又是誰？

魔術手莊遜及史提芬居里主要榮譽及數據對比：

魔術手莊遜：



5次NBA總冠軍

3次FMVP

3次常規賽MVP

12次入選全明星

9次NBA一隊

4次助攻王

2次偷波王



史提芬居里：



4次NBA總冠軍

1次FMVP

2次常規賽MVP（2015/16球季為史上唯一一次全票MVP）

9次入選全明星

4次NBA一隊

2次得分王

1次偷波王

NBA歷史三分命中次數最多

