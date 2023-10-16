市場上兩大關注點　聯儲局年內再加息？　油價升或是跌？｜伍禮賢

美國上周公佈9月物價指數按月或按年分別錄得上升0.4%及3.7%，增長幅度均高於市場預期；至於核心物價指數就符合市場預期。筆者覺得這個情況對於今年內聯儲局的息口取向，有兩個方面的的啟示。

首先，針對11月份的加息會議，美國聯儲局會更視乎核心通脹現時總體是處於回落的趨勢，而採取暫時不加息的步伐。同時結合近段時間美國所公布的經濟數據，雖然就業市場依舊強勁，美國薪金增幅卻有所放緩，再加上近期美國長年期國債孳息率一直在高位附近徘徊，亦對未來包括消費開支、房地產等市場帶來抑壓作用。所以，筆者傾向認為11月份不加息的機會相對較大。

至於如果看遠一點12月份的議息，在9月份物價數據公布後，投資者對12月再加息的憂慮是有所加深。這個從芝商所利率觀察工具可以反映出來。在公佈9月份通脹數據前，市場對12月份維持利率不變的概率為7成，而經濟數據出來後則跌至6成。而最終12月份聯儲局會否加息，筆者相信局方都可能要再觀察多一兩個月的經濟數據，先可以做出最後的定奪。所以以9月份的通脹數據去判斷12月份的息口走勢，是仍然會存在變數的。

另外現時市場對於油價的看法也是較為分歧的，一方面國家能源署下調了明年全球石油需求的增長預測，而石油輸出國組織則上調明年全球石油需求預測。而筆者對年底油價的看法不是特別悲觀。首先現時中東緊張的地緣政治局勢，相信對油價仍帶來支持，如果未來局勢升級，更有機會導致油價向上。而撇除地緣政治因素，由於沙特同俄羅斯至少年底前都會維持減產計劃，去支持國際油價水平。另一方面，沙特今年陷入預算赤字，從財政上，該國有較大誘因透過減產來支持油價。而國際貨幣基金組織預計，沙特需要將布倫特原油價格維持在每桶81美元左右，才能平衡預算。所以本輪油價反彈出現的底部位置，應具有不錯支持。

至於明年，筆者目前傾向認為明年全球經濟處於平穩過度的機會較大。國際貨幣基金組織日前發布對明年全球經濟的最新預期是會增長2.9%，雖然比7月份的3%為低，但仍然是相對穩定的增長數據。加上現時市場對於美國硬著陸的憂慮有所降低，都會是繼續支持油價的因素。所以明年油價或將會是一個相對平穩的表現。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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