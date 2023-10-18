政府力爭家族辦公室卻落後獅城　日媒引業內人士稱港府措施欠新意

政府致力吸引全球富豪於香港成立家族辦公室，目標至2025年有至少200家全球頂級家族辦公室在港建立辦事處。雖然政府已在全球進行路演，及提供稅收優惠，但是《日經新聞》報道家族辦公室顧問反應仍然冷淡。



報道引述一位財富管理公司負責人指出，外國人及內地人來港意欲不大。此前政府通過家族辦公室稅務寬減條例，並於未來3年向投資推廣提供1億元吸引更多家族辦公室來港設立辦事處。不過業內人士指出，有關措施欠新意，並無為投資者帶來新誘因。反觀新加坡，當地在3年前已著手吸引超級富豪。至去年底已有1,100個家族辦公室在當地成立辦事處。

報道引述投資推廣署轄下Family Office HK團隊指出，未有家族辦公室數統計數據可提供，惟家族辦公室在港成立辦事處興趣大增，並接獲來自不同地區查詢，包括內地﹑美洲﹑歐洲﹑中東及東南亞。可是並無披露有多少查詢已落實。

報道亦引述本港國際銀行表示，他們發現家族辦公室計劃查詢有增加，但拒絕透實際數字。

投資推廣署指接獲不少查詢

有調查顯示，中美的緊張關係亦是令財富管理機構及家族辦公室憂慮的原因。有財富管理公司負責人表示，曾接見同一家族辦公室下多名客戶，多數都要求將資金遷出中國。

新加坡最大律師事務所之一Dentons Rodyk & Davidson的高級合夥人Kia Meng Loh亦指，對於尚未在內地以外地區成立家族辦公室的客戶而言，考慮到資金的安全性，選擇新加坡較香港為佳。