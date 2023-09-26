訪柏林多家家族辦公室　陳茂波：香港可滿足不同階段發展需要

財政司司長陳茂波於德國柏林時間9月25日，轉抵當地展開訪問行程。他與代表多家歐洲家族辦公室的企業負責人會面，指香港能夠滿足家族基金在不同階段和不同範疇的投資和發展需要，歡迎歐洲的家族基金充分利用香港開拓亞洲市場。



陳茂波在會面中又指，香港的資產和財富管理業務在亞洲處領導地位，並有豐富的專業網絡和聯繫，擁有簡單低稅率的優勢，籌融資平台從創投及私募基金到證券市場上市集資，具備完整、蓬勃的生態系統，與此同時藝術品交易市場亦十分發達。



陳茂波又先後到訪兩家從事人工智能和保險科技的德國企業，了解其業務和發展計劃，並與企業負責人交流最新的發展趨勢。陳茂波向他們介紹本港積極發展創新科技的策略，包括鼓勵重點企業落戶香港的各項特別政策，以及吸引人才到港發展的措施。

他指出，香港基礎研究實力雄厚，匯聚國際資金和頂尖人才；而粵港澳大灣區有優秀的先進製造及將產品商業化的能力，也是龐大的消費市場。隨着內地到香港的跨境數據和生產要素流動的政策落實，這些都有利於德國創科企業以香港作為科研或業務基地，發展內地以至整個亞洲市場的業務。

陳茂波亦與德國工商總會代表共進午餐，向他們介紹了香港的營商環境和經濟情況，指出「一國兩制」的長期實施，讓香港維持獨特地位且優勢更為突顯。在享受「一國」的發展優勢及受惠龐大市場的同時，「兩制」的靈活讓香港繼續實行普通法，及維持良好的法治環境，資金、資訊和人員自由流動等優勢。香港聯通內地和國際市場，商機龐大，歡迎德國商界和企業充分利用香港優勢，進一步拓展內地以至是區域市場。

晤華駐德公使曾穎如 商中德關係

此外，陳茂波與中國駐德國大使館公使曾穎如會面，就中德、中歐關係、地緣政治、歐洲的經濟情況等議題交流看法。

陳茂波今次歐洲三國之行，已先後到過法國和英國，他會在柏林時間9月26日轉抵法蘭克福訪問，晚上啟程回港。