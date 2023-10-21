金融科技貸款平台K Cash　可望在資本市場價值綻放｜聶振邦

踏入第四季，新股市場顯著回暖，繼今年9月錄得7隻新股上市，為4月以來最高單月數量後，10月不足十個交易日，已有4隻新股上市，本月有望突破9月數量，並見近期已上市新股表現不時為市場帶來驚喜。筆者留意到最近重新入表上市的公司當中，有兩間同樣是科企的公司，分別是物流公司貨拉拉Lalamove母公司拉拉科技以及K Cash金融科技集團，前者將科技融入物流貨運，後者則打造金融科技貸款平台。今天先探討K Cash，筆者認為此公司具備良好的基本因素，可看高一線。參考上市文件，此乃香港第一間主打金融科技 （FinTech）貸款平台的金融機構，早於2006年由李根泰、李根興兄弟家族創立，至今已有17年歷史，專注於透過金融科技提供無抵押貸款。

科技賦能創造良好基本面

公司保持高而穩定的盈利能力，於2020至2022年整體淨利息收益率分別約為23.8%、22.9%、23.3% ，截至2023年5月底為22%（年化）， 筆者認為是科技賦能的成果。皆因公司一直於業務發展中推動創意及創新精神，更於2015年推出遠程視訊櫃員機（VTM），提供貸款提款及還款服務的數碼化櫃員機，為借款人提供高度自動化、透明高效的數碼化借貸安排，致力確保客戶在借款時享受最佳體驗。對數碼化櫃員機不斷進行升級之外，K Cash也推出網上貸款平台Cash GO，以自動化及精簡貸款申請系統及貸款管理系統的整個借貸流程。

壞賬率低有目共睹

透過上述各項金融科技應用，公司得以提供具成本效益的貸款服務，包括向居屋計劃業主、中小企及個人提供優質無抵押貸款融資；其後亦開拓及擴展無抵押貸款融資業務。於貸款業務領域，金融科技不僅為K Cash帶來上述優勢，更令公司突破傳統貸款流程繁瑣。難以取得借款人信貸記錄的傳統信貸評估，成功令公司壞賬率保持在低水平，從2020年的4.5%，降至2022年的3.8%，截至2023年5月底更進一步降至1.8%。貸款產品的平均貸款規模也由過去三年約14萬元，增至今年首五個月止已超過15萬元。

疫後復常憧憬業績見回暖

低壞賬率亦與公司的經營方針關係密切，畢竟自2019年末以來，全球經歷長逾三載的新冠疫情衝擊，考慮到經濟下行風險，K Cash管理層穩中求進，加上公司實施緊慎信貸評估政策，尤其注重評估高額貸款申請，以審慎方式經管業務，故此疫情雖令純利下跌；但一直保持錄得盈利。品牌自創立以來，在香港市場已建立一定知名度，電視及平面廣告深入民心。如今香港在疫後復常，憑藉積累多年的市場份額，除了有利收入提速增長，盈利表現也可望漸入佳境，預期將為上市後股價上揚帶來助力。

在技術層面雖已領先同業，但管理層仍在努力探索新的業務機遇，目前已同新世界發展 (0017)的附屬公司River Square訂立平台合作協議，加盟由其設立的區塊鏈平台Riverchain，成為首間獲邀加入該區塊鏈平台的持牌放債人。該平台有助公司存取分包商資料及文件，為公司提供獨立進行全面信貸分析的背景資料。再者，新世界物業發展項目的分包商如有融資需求，亦可自公司獲得貸款。今次夥拍本港四大地產發展商之一，在開拓區塊鏈技術領域的業務之外，亦有望做大中小企貸款組合，具長遠投資價值；對於有意分享箇中經濟成果的投資者，值得留意此公司，把握新股認購時機。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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