為人父母無章法　「考牌」非天方夜譚｜陳仕娜

假期到雪城玩，在幾米長的雪梯蜿蜒滑行，興致極之高昂，臨近尾聲，眼簾突然閃入雪地上一個瑟縮一團的小人兒，獨自一人，當時的氣溫是零下六度，成年人不帶手套幾分鐘，已覺冰寒入骨，這位年約兩歲的女孩雙手沒有手套，在雪堆亂抓，穿了件並非雪褸的普通外套，孤零零地不斷抽泣，十幾分鐘過後仍未見大人來領走她。有路過的好心人想抱她去找附近的職員，小朋友卻大聲掙扎及嚎哭，不得要領之下，我們幾個多事之徒，只好一直守望著她。直至半個鐘後，有位滑完雪的年輕女子，原來她就是小孩的媽媽，施施然走過來，抱起女兒，我們為不是棄嬰事件而暗舒了一口氣。殊不知，那位阿媽隨即又將女兒放回雪地上，拉著男教練再次上山學滑雪，小女孩再次咆哮大哭，冰天雪地份外覺得淒涼。

如今政府以獎賞兩萬大元，鼓勵願意生育的夫婦，出發點當然很好。然而，不少人卻如上述的那位貪玩阿媽不知如何為人父母，只識「生」，不懂「養」，自己都未玩夠，怎會願意犧牲玩樂時間去照顧兒女呢？ 虐兒、獨留小孩在家，也時有發生。在下贊成為人父母前，要先考牌，像理財、生涯規劃，讀懂父母經都是人生在世不可或缺的要素。

早於四十多年前，哲學家Hugh Lafollette便有類似的想法，倡議「父母牌照」政策，立法管制父母的養育權。即是將「生育」與「管養/撫養」分開，「父母牌照」並不是說要通過考核才能生小孩，而是為人父母者必先要考取牌照，才可合法管養其親生子女。這是極具爭議性的議題，但若果以為血緣一定能保障親生父母善待子女，這種想法是不真實的。在大部份已發展國家，領養兒童或成為暫托家長，申請人要接受一連串的嚴格審查，以保障兒童的福祉。一些歐洲國家，領養寵物狗也要考牌。

台灣學者倡議家長教育應包括三方面：

1. 指導現代父母做好稱職的父母角色，使他們明確如何盡父母之責；

2. 為父母提供調整親子關係的具體策略，改善教育過程中不當態度與行為；

3. 喚醒或指導未婚男女，提早做好為人父母的準備。

有政協曾在兩會建議加強對準父母的培訓，在生育下一代前有健全的心理準備，於社區舉辦家長課堂、建立「家長教育指導工作室」。入讀小學前的學生家長更需接受一系列的課程教育，出席相關課程後被頒發「合格父母證」，其子女方能入學。當XY Z世代開始生仔女，做父母要考牌，或是勢在必行了。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

免責聲明﹕以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。