單憑陰陽燭形態　若欠其他數據輔助　不利位置進場風險高｜聶振邦

繼過去三周探討強勢高走和強勢低走各兩種陽燭和陰燭形態後，今日看上影線和下影線同時出現的陰陽燭。誠如早前分享，最強高走形態為沒有影線的大陽燭，其次是沒有上影線的下影陽燭，繼而便是上、下影線均有的「上下影陽燭」，該形態的燭身長度與下影陽燭相若。按著陽燭（陰燭）的燭身部分越長，買方（賣方）動力優勢越明顯的原則，上下影陽燭的出現，仍代表買方動力佔勢，只是相對下影陽燭，就日線圖來說，於單日交易時段內，賣方有較多與買方抗衡的時間。

上下影陽燭之成形解讀

較常見的情況是開市後早段賣方動力佔優，故此股價或股指一度見下行，形成陰燭；但賣方後勁不繼，買方伺機「反撲」，股價或股指由日內低位回升，並移動至開市位之上，陰燭變為陽燭。隨著買方動力繼續增強，陽燭的長度持續增加，處於下影陽燭形態，不過買方優勢無能保持至收市，於尾市賣方有力反擊，股價或股指便從日內高位回落，卻因買方動力依然佔優，最終仍保留較長的陽燭燭身收市。由於買方在交易時段內大部分時間佔優，故此上下影陽燭的形態是燭身長而上、下影線均短。

利好時常見上下影陽燭

於股價或股指上行的日子，上下影陽燭的出現頻率，遠多於大陽燭和下影陽燭的，所以當連綿升勢出現時，在連續見陽燭的情況，例如是五連陽或六連陽等，期內普遍陽燭均為上下影陽燭的形態。例如海螺水泥（0914）於2022年3月28日至4月6日錄得七連升，其中六日出現陽燭，同時具備上、下影線的有五日，餘下一日則見下影陽燭，反映若以大陽燭與下影陽燭比較，後者出現頻率較多，畢竟開於低位和收於高位在同日出現，買方動力不但要較賣方的佔優，並要處於一面倒（壓倒勝）優勢方能成事。

升浪初期配合陽燭進場

值得考量的是當看到大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭後，應否視為入市訊號經已出現。大家若是仍記得四周前於本技術分析系列文章首度探討陰陽燭之時，筆者已表示每枝陰陽燭只是反映一個時段（分鐘、小時、日、周、月、季，以及年）內的股價或股指走勢，若以日為單位，僅是記錄了日內的價格表現；對於當日之前的價格走勢往績，則並不存在，所以用一枝陰陽燭的形態，來作出投資決定，於普遍情況下並不合宜。只有在升浪初期遇見以上三種代表較強勢高走的陽燭而進場，才可望取得不俗績效。

但話說回來，單憑一枝陽燭的形態，投資者絕不能看出當時是否屬於升浪初期，於沒有其他參考數據配合下，於不利位置進場的風險偏高。回看海螺水泥，若於2022年4月1日見上下影陽燭出現而進場，當日收報41.15元，至4月7和11日分別高見43.5和43.6元，累升還不到6%，原來已是高水平，之後升勢無以為繼，4月11日則見上下影陰燭（下回探討形態），至4月25日於全日低位38.5元收市，不足半個月便於高水平回吐逾一成一呢！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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