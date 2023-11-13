提升港股估值修復空間　盈利增長及利率下降皆為重要因素｜伍禮賢

港股今年以來又是令投資者感到失望的一年，若以今年首10個月累計來看，恒指累計下跌超過2600點。目前來看，2023全年再度錄得跌幅的機會相當大。也正因為這樣，港股有機會在今年創下一項歷史記錄，就是自恒生指數成立（1969年）以來，第一次錄得連續下跌四年的記錄。回顧之前歷史，恆恒指曾經兩次錄得連跌三年，分別發生在2000至2002年，及1965至1967年。

在這個連續四年的跌勢之下，確實導致近年投資者對港股的投資意欲出現下降，而近年港股市場的交投出現下降是其中一個反映。同時，過去曾經用的傳統估值方法，例如市盈率、市帳率等去預測未來市況走勢的指標，亦似乎出現失效的現象，因此出現了「港股估值便宜」已是常態的一些觀點。

筆者認為，港股估值便宜是一系列客觀數字的反映，當然在指數走勢走弱的背後也包括了市場或投資者對未來基本面預期的審慎因素。雖然筆者一直以來，也會運用傳統估值作為後市投資價值的其中一方面的參考工具，但是近年來，隨著外圍利率環境出現急劇抽升，即使現時恒指的市盈率與兩年前同樣處於低水平，亦未必反映估值相同。舉個例子，現時無風險利率（美國10年期長債債息）接近5厘水平，與兩年前不足1厘水平，兩個時期就算恒指均同樣處於10倍市盈率，亦不代表一樣的兩個時期的恒指吸引力相同。

因此，如果從估值角度加入無風險利率作為其中一個參考因素，或可更能真實反映目前市場的吸引力狀況。如果我們用恒指的預期每股收益除以現時指數點數位作為收益水平，再減去無風險利潤，則反映出現時恒指的吸引力約處於過去五年的平均水平附近。

由此看出，今年港股市場的下跌是受到多重不利因素的影響，既包括了內地經濟增長放緩、內房行業低迷的憂慮等實體經濟因素，但同時，更包括了利率環境的上升影響對市場的估值。若然從這個角度來看，未來要提升港股市場的估值修復空間，盈利上升及估值利率下降均成為重要因素。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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