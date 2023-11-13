日圓再遭大行唱淡　高盛料兌美元低見155　每百日圓兌港元下試5算

美日息差拉闊等因素主導下，日圓/日元在年內兌美元及港元均錄得逾1成跌幅。大行高盛對日圓前景維持看淡態度，預料未來6個月日圓兌1美元將由目前的152水平，下試155水平。若高盛預測準確，即日圓兌美元將下滑至逾30年水平，同時每百日圓兌港元將下試5.06算。



高盛指出日圓弱勢，是因為市場人士對日本央行的貨幣政策正常化進程感到「失望」。事實上日本央行於上月的議息會議後，對孳息率曲線控制政策（YCC）作調整，明言不會將10年期國債孳息率的上硬性限定於1厘。可是在議息前有市場人士預期，當局會將10年期國債孳息率上限，調高至1.5厘，其後圓匯再次受壓。

日財金官員關注圓匯走勢

除卻高盛外，另一大行瑞穗的外匯分析師在上月央行公布議息結果前，亦曾預測日圓兌美元將下試155水平。

隨著日圓持續下跌，外界關注日本政府會否再出手干預匯價。暫時當地財金官員僅發出關注日圓匯價的言論，其中負責外匯事務的財務省副大臣神田真人月初時曾指出，難用基本面解釋日圓走勢，認為投機行為似乎是日圓疲弱的最大因素；又表示對匯市急速波動感到憂慮，重申不排除會就遏制匯率波動而採取行動。

高盛料歐元兌美元試1.1算具挑戰

不過高盛對於美元兌其他主要貨幣前景看法較保守，認為美元估值仍偏高，預料全球經濟於未來1年將恢復到更佳的平衡狀態，隨著時間推動對美元構構成壓力。惟在美國經濟強勁及債息高企等背景下，對美元帶來支持，相信美元不會如1980年代中期簽署《廣場協定》後出現大幅貶值，而是出現較小幅度下滑，又認為歐元兌美元從目前的1.07，攀升至1.1水平之路具有挑戰性。

此外該行認為未來3個月，英鎊兌美元則從目前的1.22，跌至1.18。