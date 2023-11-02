日圓匯率5.14｜東京/京阪神/福岡/名古屋必去動漫玩具模型店推薦｜動漫迷除了盡快上日系網店、日拍買玩具模型，還要唱定Yen 11、12月過去掃貨！除了東京必去宅民聖地秋葉原，還有甚麼玩具動漫店推薦？而大阪、京都、九州福岡、名古屋等地，又有甚麼必去ACG鋪呢？



東京區｜池袋超大型Animate本店

一般動漫迷去得東京當然要在秋葉原、台場獨角獸高達打個卡留念，其實想買玩具、動漫精品，也不一定只得秋葉原、中野，近幾年池袋就新增了很多大間好行光猛的新鋪。Animate本身正是在Sunshine City那邊的「乙女街」本店，靠一班女性動漫迷帶旺而發達，為照顧該區特別多的女性客群，2023年3月落成的新池袋本店足足有9層高，尤如一間百貨公司一樣開揚好行，難怪敢自稱「世界最大規模動漫商場」，這個場真的很多美少女和OL，成身汗油頭宅宅去到會有點「老尷」，建議要整理一下貌表。（東京都豊島区東池袋1-20-7）

池袋Animate本店

池袋P'PARCO Mandarake 那由多

專做懷舊二手玩具漫畫Mandarake，其實不一定要去中野站Boardway或秋葉原才有，其實在池袋就有一間，位於池袋站東口旁邊的池袋P'PARCO 地庫2樓，這間店的光線特別足夠，飾櫃之間的行人走廊也夠闊，香港人旅行多數背大袋，這間特別好行！（池袋PARCO 別館P'PARCO B2F）

池袋P'PARCO Mandarake 那由多

涉谷Pokemon Center+任天堂專門店

你是Pokemon寵物小精靈 / 精靈寶可夢或任天堂fans，去東京時就一定要去涉谷Parco的Pokemon Center和任天堂官店一遊，唔止有大量精品買仲有勁多打卡位！位於Parco 6樓的「CYBERSPACE SHIBUYA」還有少年Jump、Capcom、光榮、刀劍亂舞的官店，動漫迷必去。(東京都澀谷區宇田川町15-1)

東京直擊涉谷Pokemon Center自製小精靈Tee｜任天堂官店7大打卡位

入場就有超夢夢情景模型打卡。

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至於其他秋葉原、中野boardway、台場獨角獸高達及Gundam Base Tokyo，由於已經有很多介紹，在此就不重複了。

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關西｜日本橋電電城地標高達搬位

雖然大阪日本橋的DenDen Town 有「大阪秋葉原」的美喻，疫情期間不少都已結業，並重新搬鋪整理。當中要留意外牆有大型高達海報的Kids Land Hobby館已整理到同街Super Kids Land本店，與非高達科幻類玩具模型一場行晒。（大阪府大阪市浪速区日本橋4-12-4）

上新電機 Super Kids Land 日本橋店官網圖片

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高達迷推薦必去！Jungle 新店專賣機械人

Jungle是一家有全新有二手賣的玩具店，也有美漫、變形金剛買，不過以前得2間細店非常之迫。今年它們將「科幻機械人」類別的玩具全部搬到對面馬路的新店「ジャングル空想的機械館」，大間好行，還會有不同作品專區。（大阪府大阪市浪速区日本橋3-7-5）

ジャングル空想的機械館 官方twitter圖片

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美國街Mandarake也搬到日本橋了

以前大阪區Mandarake要由心齋街行去美國村那邊，最快都要行30分鐘（梅田都有間但很細），美國村分店「まんだらけ グランドカオス」原來在10月已經搬到日本橋DenDen Town非常方便。行完Jungle、Volks、駿河屋記得要去埋。（大阪市浪速区日本橋4丁目12-6）

まんだらけ グランドカオス twitter圖片

心齋橋大丸百貨｜Pokemon Center DX / Pokemon Cafe

香港人去心齋橋一般都是行藥店、Donki，很少知道該區的大丸百貨9樓其實有家Pokemon Center DX 以及寶可夢主題 Cafe。（大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館9階）

心齋橋大丸Pokemon Center DX

京都高島屋大變身｜加重宅味

京都都有動漫景點了，向來只做中年中產生意的京都髙島屋，10月17日有新場「京都髙島屋S.C.」開張，店鋪耳目一新加重宅味，大門口有巨型水管Mario，原來是Nintendo Kyoto 任天堂旗艦店，同場還有裝修得像神社「呃鬼佬」打卡的Mandarake京都店。（京都市下京區四條通河原町西入真町52番地）

Nintendo Kyoto 任天堂旗艦店

Mandarake京都店

福岡睇Nu Gundam後仲有街行

因為三井outlet「Lalaport 福岡」建成了22米高Nu Gundam立像，整個樓層給BANDAI開設GUNDAM SIDE-F 超大模型店（LaLaport 福岡：福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1），不少動漫迷都很想去九州博多走一轉。而同市絕大部份後生仔喜歡的動漫店，都位於「天神區」，包括Animate（福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ本館8F）、One Piece專門店-草帽小子Store（福岡PARCO 本館 7F）等等。

福岡GUNDAM SIDE-F 超大型模型店

香港人去博多，必定會去JR站左近的商場，原來旁邊的「博多巴士總站」（博多バスターミナル）7樓有間幾千尺扭蛋鋪「ガシャポンのデパート博多バスターミナル店」，住車站旁邊的人，同場還有120yen店DAISO，食完晚飯可以去買一餐。

ガシャポンのデパート博多バスターミナル店

名古屋｜大須觀音站玩具遊戲影音店林立

你知不知道，全球Cosplayer最重要最大型的比賽，每年都是在名古屋搞決賽，所以去名古屋不怕沒有模型鋪、動漫店行。記得去「大須觀音站」下車，重點鋪如：「Mandarake大須店」（愛知県名古屋市中区大須3丁目18-21）、「駿河屋大須店」（愛知県名古屋市中区大須3-32-23）、懷舊game鋪「スーパーポテト名古屋店レトロ館」（名古屋市中区大須3丁目11-30）都在此處。

大須觀音站玩具遊戲影音店林立