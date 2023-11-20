房託行業或受惠明年債息回落　順豐房託中線目標3元｜伍禮賢

上周美國公佈10月份通脹數據，CPI及核心CPI分別錄得按年增長3.2%及4%，兩者均低於市場預期，相關數據亦曾帶動港股短暫上試18000點水平。

美債息回落利好房託表現

對於外圍利率的走勢，筆者相信隨著通脹的緩步回落，美債息跟隨回落將會成為主線。但另一方面，聯儲局未來繼續縮表操作對美債息回落過程亦會產生較大影響。聯儲局從去年6月份開始縮表以來，一直成為美國國債最大的沽售者，也在今年成為推升美債息的重要力量。而截至10月底，聯儲局目前已經累計縮表近一萬億美元，但相對高位只是下降了近11%，而回顧過去聯儲局歷年的縮表進程12%至27%，平均幅度約16%，加上去年聯儲局曾提出目標縮減1/3，預期聯儲局的縮表進程將會持續明年絕大部分時間，從而延緩了美債息下跌的速度。所以美債息出現緩步向下的機會較大。

在這樣的環境下，預期明年現時高息股份的息率亦有機會出現回落，亦即利好股價的向上表現。其中，現時不少房託股份股價普遍處於較低水平，但目前內地房地產市場相對低迷，投資者對房地產信託基金的資產質素及盈利能力更顯重視。因此，投資者不妨在眾多股份中作精心篩選，筆者認為順豐房託（2191）不妨留意。

順豐房託可留意

順豐房託旗下收租資產組合具四大部分，包括香港青衣物業、內地長沙物業、佛山物業，及蕪湖物業。根據今年中期業績數據，香港青衣物業對順豐房託在總體收入及總體利潤的貢獻佔比分別為72%及73%，也就是說，內地房地產市場低迷外延至對房託產業的影響，在順豐房託中表現不太明顯。其次，順豐房託背靠母企順豐集團的支持，不管是香港物業還是內地物業，順豐集團均作為順豐房託最大的租客，因此在出租率方面具備了穩定盤的保障。具體而言。順豐集團在青衣物業的租用面積佔可出租總面積達65.9%，而長沙、佛山及蕪湖物業則分別為75.4%、99.9%及90.0%。可見，只要母企繼續支持，順豐房託的業務發展具較大保障。

另一方面，順豐房託在今年中期業績的派息政策維持在100%的水平，此與經調整後的溢利表現相掛鉤，以避免包括投資物業公允值變動所產生的非現金流項目，對派息所帶來的影響，從而使派息的能見度更高。

結合其業務前景的可預測性，以及未來息率環境逐步靠近頂端之下，現時股價具備中長線持有以作收息之用。投資者不妨在2.5元附近留意，中線目標3元。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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