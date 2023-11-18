十字星豈止代表好淡爭持！　還有更深層解讀｜聶振邦

對於陰陽燭不同形態的分享，轉瞬踏入第三個月，於本系列已發佈的第十篇文章，全屬一枝陰陽燭的形態，今次是尾三的發文，討論「十字星」。若大家有印象，於第二和第三篇文章都作了簡單描述，此陰陽燭形態像十字而得名，最典型的情況是燭身只有一條橫線，即開位和收位處於相同位置，配合上、下影線的存在，並且兩線的長度相若。當然，開位和收位相同不論在股指或個股均不常見，所以若用單一交易日作解說，股指的開市位和收市位為30點或以下，以及個股的差距不多於五個價位，也會視作「十字星」經已成形。

十字星可細分為三種

至於影線，最典型情況雖說是上、下影線長度相同；但實則這要比開市位和收市位一樣更難看到，所以基本上開市位和收市位相若，影線的長度是否相同或相若並不重要，就算兩線見明顯差別，也會看為「十字星」已出現。十字星的形成，是基於買方和賣方的動力相若，令好淡爭持的局面出現。不過雙方的拉鋸，不限於日內高位和低位的中間點附近，即或拉鋸位置靠近高位或低位，一律歸類為十字星，只是在名稱上會細分為三種。

上述的上、下影線長度相同或相若，意味著買方和賣方拉鋸位置靠近中位，形成較長的上、下影線，稱為「長腳十字星」。而當拉鋸位置於日內高位或附近，上影線會消失或幾乎消失，稱為「蜻蜓十字星」，像是英文字母的「T」字。至於相反地拉鋸位置於日內低位或附近，轉為下影線會消失或幾乎消失，稱為「垂死十字星」，像是倒轉的T字 (┴)。對應長腳十字星、蜻蜓十字星和垂死十字星，於股指或個股形勢解讀為好淡爭持、利好和利淡的格局。

聶振邦以去年8月5日京東股價作例子，解釋長腳十字星形態有何特徵（視覺中國）

長腳十字星案例解說

為免篇幅冗長，本文只以「長腳十字星」作較仔細解說，此形態出現代表日內買賣相方爭持激烈，於開市早期先是其中一方佔優，若是買方先佔優，日內高位於開市早期出現；反之就是日內低位先出現，相對陰陽燭形態會一度見大陽燭和大陰燭。不過佔優一方動力不足，逐漸被對方收復失地，並於後來反客為主，於是上述的大陽燭和大陰燭，在交易日後段變為陰燭和陽燭出現，較有可能見「上影陰燭」和「下影陽燭」。但這兩形態亦只屬過渡階段，最終主導一方又會失勢，那時燭身長度漸見減少。

臨近收市時，買方和賣方已經過日內多時的角力，均是動力欠奉，無法佔優，於是「戰場」回到原點，就是靠近開市的位置拉鋸，那裡也成了收市位。由於日內股指或個股表現波動，產生較大波幅，同時形成長的上、下影線。例如2022年8月5日嗶哩嗶哩－SW （9626）的陰陽燭形態。開市位和收市位分別為195.2和195元，只差兩個價位。至於高位在196.9元，見於當日上午9:53前，出現「下影陽燭」。日內低位193.30則見於下午1:11和1:25前，形態由「下影陽燭」變為「上影陰燭」。之後股價漸見回升，由下午14:14至收市，股價徘徊在194.6和195.9元之間，相距只有13個價位，窄幅上落代表買賣雙方爭持不下，中位大概為195.2元，正是開市位，故此收報195元，較開市位僅低兩個價位收市，形成「長腳十字星」，走向有待確立。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。