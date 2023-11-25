多重策略把握旅遊行業復甦機遇　同程旅行獲多間大行唱好｜聶振邦

過去一季，國內經濟走出了疫情的陰霾。隨著政府支持措施發揮作用，經濟活動亦開始回穩，不少行業受惠。據國家統計局的數據指，第三季國內生產總值較去年同期增長4.9%。觀乎第三季中國旅遊業同樣延續了之前季度強勁的復甦勢頭，並隨著多樣化需求於暑期期間進一步釋放，旅遊市場持續蓬勃發展，旅遊活動及消費均有所增加。同程旅行 （0780） 作為行業內知名的在線旅遊平台，受惠於上述因素，於11月21日收市後發佈第三季業績，表現繼續亮麗。

主營業務數據新高

截至2023年9月底的第三季收入約32.99億元（人民幣，下同），按年增長61.1%。經調整EBITDA亦增長88.2%至8.7億元；經調整EBITDA利潤率上升3.8百分點至26.4%。經調整溢利淨額更激增146.5%至6.21億元；經調整淨利潤率擴大6.5個百分點至18.8%。此外，主營業務訂單量及收入升幅創新高，交通票務收入增長70.3%至16.8億元；住宿預訂業務增長37.7%至11.27億元；以及其他業務收入增長102.8%至4.92億元。管理層表示佳績主要歸因於集團在應對激增的旅遊需求方面展現出靈活性及適應力，並有效地執行策略以抓住行業復甦的機遇使然。

安徽黃山為內地其中一個熱門旅遊景點。

具備多元競爭優勢

事實上，中國旅遊業自年初起展現了前所未有的復甦力，已超越疫前水平。旅客現時更願意探索不同的旅遊景點和目的地，感受與眾不同的旅遊體驗。同程旅行透過包括拓寬獲客渠道、豐富產品及服務、強化集團品牌、並推動行業數字化，達至多贏局面。憑藉穩固的市場地位、多元化的流量來源、出色的創新能力及靈活的運營策略等競爭優勢，集團具實力持續於行業內脫穎而出。於中國旅遊業的增長潛力感到樂觀之外，集團亦會繼續開拓下沉市場的增長空間，並探索國際市場機遇，以應對中國境內遊及出境遊的需求。

善用自身科技優勢

上述指到脫穎而出，筆者留意集團有實際部署支持，現時積極將科技融入業務，從在線旅遊平台轉型為智能出行管家，促進旅遊業數智化。當中，將人工智能生成內容（AIGC）應用於客戶服務，進一步提升服務效率。集團又憑藉其建立的全面酒店物業管理系統 （Property Management System，PMS）組合，為更多單體酒店、連鎖酒店及非標住宿提供軟件即服務（Software-as-a-Service，SaaS）解決方案，提高運營效率。目前同程旅行亦與河南省機場集團合作，幫助其開發微信小程序，為其客戶提供各種機場服務，促進其數字化轉型。

季績後至少見三間大行發研報表達對集團最新看法，投資評級均屬正面，為「買入」或「跑贏行業」，證明市場一直有關注此股以外，亦看好集團發展前景。目標價均為20元以上，相對11月22日收報14.9元，潛在升幅逾三成四。其中高盛參考同程旅行管理層第四季收入指引放緩至28億至29億元，預料第四季純利4.67億元，全年22億元，較2019年時不足7億元水平，將高出超過兩倍。高盛亦上調集團2023至2025年經調整純利預測2%至6%，相信消息為股價今年重上17元或以上帶來明顯助力。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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