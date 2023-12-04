恒指可納入外企　新秀麗日後染藍機會較高｜伍禮賢

恒指公司前期公佈最新一輪的成分股季度檢討結果，新增藥明康德（2359）、理想汽車（2015）等兩隻股份作為藍籌股，而兩隻股份在被獲納入的消息公佈後股價亦向好。市場對於這次恒指季檢，具較大的關注度，只因恒指公司在今年7月份正式確認將本港上市的外國公司納入恒指的候選資格，市場憧憬本輪季檢後有機會出現第一隻外企藍籌，惟最後未有出現。

事實上，從恒指公司確認新機制到本輪季檢，為時僅一個季度，因此恒指公司需更長的時間以作準備亦不足為奇，筆者相信，未來外企獲納入藍籌或不需等太長時間。那麼，哪些企業最有機會獲納入藍籌？

現時恒指公司所制定的一系列指數中，有一條是為外企制定的「恒生外國公司綜合指數」（HSFCCI），當中以十一隻外企作為此指數的成分股。按市值來看，宏利金融（0945）、普拉達（1913）、俄鋁（0486）、新秀麗（1910）、兗煤澳大利亞（3668）分別以約2,677億元、1,125億元、413億元、346億元及326億元的市值佔據頭五位。但它們各自在指數中的比重、排位卻有所不同。根據恒指公司截至10月份的資料，兗煤澳大利亞、新秀麗、普拉達在這指數中佔頭三大成分，分別為15.1%、14.9%及14.7%，至於市值最大的宏利金融為14.1%，排名第五，俄鋁更只排第八。這最主要是反映，恆指公司在制定指數時，需考慮不同企業的股份流通數量，也會對成分佔比設置上限，以防止指數受單一股份影響太大的情況。

此外，筆者亦對以上十一隻外企的成交活躍度作出統計。雖然這些股份同為「恒生外國公司綜合指數」，但成交表現是具較大差別的。以截至11月中下旬過去的180日交易日來看，最大的日均成交接近一億元，最小的卻只有十多萬元。而日均成交有1,000萬元以上的，分別為新秀麗（9,897萬元）、普拉達（4,345萬元）、兗煤澳大利亞（3,620萬元）及L'OCCITANE（2,055萬元）。

綜合上述因素，筆者認為往後外企被納入藍籌的範圍中，新秀麗或是其中較大機會的一隻。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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