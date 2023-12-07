穆迪降逾40家中資企業評級展望　三桶油及阿里與騰訊皆上榜

國際投資評級機構穆迪於周二（5日），將中國政府信用評級展望降至「負面」。於周三（6日）將44家中資企業，及22個地方政府融資平台（LGFV）展望由「穩定」降至「負面」。該投資評級機構指出，與內地政府評級展望下調有關。



杭州，阿里巴巴西溪園區（視覺中國）

受影響的中資非金融企業包括中海油（0883）﹑中移動（0941）﹑阿里（9988）及騰訊（0700）等。同時亦包括工行（1398）等8家中資銀行，另外華電及昆侖能源等18家國有基建企業。

該投資評級機構同時將22個地方政府融資平台展望轉為「負面」，以及將26個地方政府融資平台及4家地方國企列入可能降級的觀察名單，當中包括深業集團及廣西北部灣國際港務集團等。

日前穆迪宣布將中國政府信用評級展望降至「負面」後，內地傳媒引述專家批評，指穆迪的報告有失偏頗，認為該評級機構未有考慮內地近期支持樓市政策，對房地產影響經濟的判斷存在誤差。在評論地方債務問題時，亦未有同時考慮地方政府有大量優質資產的因素；又認為穆迪不了解中國經濟運作，對內地中期經濟增長預測，亦明顯低於國際貨幣基金組織（IMF）及經合組織（OECD）等預測。

另一方面，中資信用評級機構中誠信國際在穆迪下調中國評級展望後亦發報告，維持中國主權信用等級「AA+g」及穩定展望，預期內地明年經濟或增長5%。