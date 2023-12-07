穆迪降中國政府信用評級展望　據報作決定前籲員工在家工作

國際評級機構穆迪日前中國政府信用評級展望「負面」，外媒引述知情人士員工報道，穆迪在下調中國主權信用評級展望前，建議員工在家工作，北京及上海的非行政人員本周不應進入辦公室，又建議香港分析師暫時避免前往內地。



穆迪發言人指出，維護評級流程的保密性和完整性承諾至關重要，無法對此發表評論。

穆迪日前維持中國主權債務信貸評級「A1」，但評級展望從穩定降至負面，意味穆迪未來將考慮將中國信貸評級下調。其後再將香港和澳門評級展望，由「穩定」下調至「負面」，惟確認香港的「Aa3」長期發行人評級，又降低18家中資非金融企業﹑8家中資銀行﹑18家國有基建企業有其附屬公司，以及22個城方政府融資平台（LGFV）的展望由「穩定」降示「負面」。

中國財政對穆迪決定感失望

穆迪公布調低中國政府信用評級展望後，中國財政部於周二表示對決定失望，指穆迪無必要對中國經濟增長前景、財政可持續性等有所憂慮。

中國財政部5日在網站發文稱，今年以來，面對複雜嚴峻的國際形勢，在全球經濟復甦勢頭不穩、動能減弱的背景下，中國宏觀經濟持續恢復向好，高質量發展穩步推進，尤其是三季度以來，積極變化進一步增多，內生動力不斷增強，經濟增長新動能持續發揮積極作用，預計四季度中國經濟將保持回升向好態勢，中國仍是世界經濟穩定增長的重要引擎，國際貨幣基金組織預計今年中國對全球經濟增長的貢獻率超過30%。