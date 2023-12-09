「射擊之星」或常聽聞　利淡威力到底多大？｜聶振邦

終於來到本系列探討一枝陰陽燭形態的最後一篇文章，與上回一樣，同時帶出反轉形態之中的「利好」和「利淡」各一種情況，相對是「倒轉鎚頭」和「射擊之星」。有別於「鎚頭」和「吊頸」都是短小的陰陽燭而上影線「缺席」，「倒轉鎚頭」和「射擊之星」則是只有上影線，但下影線「缺席」。不過有趣的是「倒轉鎚頭」和「射擊之星」雖然分別是「鎚頭」和「吊頸」的倒轉形態，不過相對仍分別指向「利好」和「利淡」情況。這點需要在本文開首便與大家釐清，畢竟容易產生誤解。

「倒轉鎚頭」形態容易被誤解

事實上，以技術分析筆者在第四象限歸類為「形態解讀」，當中常見的三種利好形態是頭肩底、雙底和三底，相對倒轉形態是頭肩頂、雙頂和三頂，均視作三種利淡形態。故此上述的陰陽燭形態「鎚頭」，相對「倒轉鎚頭」在名稱上已明白是「鎚頭」的倒轉形態，不過「倒轉鎚頭」的出現仍是解讀為利好，卻非利淡形態。究其原因，上回已跟大家表示，陰陽燭形態的分析精髓，是留心所處的位置，確認「利好」或「利淡」形態出現的關鍵參考，絕非以陽燭或陰燭的出現為依歸。

「射擊之星」於陰陽燭的定性

故此「鎚頭」和「倒轉鎚頭」同是當股價或股指下跌一段日子後（通常為兩周或以上）才出現，理解為預示快要見底回升，於是兩者都視作「利好」形態，代表買入訊號出現。反之，「吊頸」並其倒轉形態「射擊之星」，都會在股價或股指上升一段日子後出現，預示快要見頂回落，所以同屬「利淡」形態，代表賣出訊號「現身」。另想指出，以上四種形態，均可為陽燭與陰燭，差別在於「利好」形態配合陽燭，視為較可靠的買入訊號；至於「利淡」形態配合陰燭，則視為較可靠的賣出訊號。

「射擊之星」股份案例作解說

現與大家分享一個「射擊之星」的例子，快手─W（1024）於2022年7月26日開報83.5元，亦是全日低位，代表下影線「缺席」，至於高位和收市價見於85.95和84.65元，所以存在上影線，並因收市價高於開市價，確認陽燭出現。參考同年5月10日低見53.15元，反映85.95和84.65元分別高出61.71%和59.27%，歷時超過兩個半月，確認升勢已持續一段日子。誠然期內最高價見於7月5日的91.50元，較53.15元高出72.15%；但考慮到85.95和84.65元較91.50元相距均少於一成，加上在7月18日一度低見76.95元之後，至7月26日的85.95和84.65元都屬反彈均一成，故此確認「射擊之星」出現。

值得留意緊接的2022年7月27和28日分別出現短身陽燭並下影線「缺席」的「射擊之星」，以及開市價較收市價僅高兩個價位配有上、下影線的「十字星」，代表連續三個交易日出現「利淡」後市，預示股價要回落的訊號。隨著7月29日跌逾7%（85.05元 → 79.00元）起，持續下行，截至9月16日收報57.3元，由7月28日收市價計起，約一個半月已累跌32.63%，卻未有止跌跡象，後市應有高度戒心。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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