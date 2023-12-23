「破腳穿頭」的倒轉形態　屬利好還是利淡呢？｜聶振邦

上回開開始進入兩枝陰陽燭的合成形態探討，「打頭陣」的是一種利好形態，名為「破腳穿頭」，今次分享「破腳穿頭」的倒轉形態。先重溫「破腳穿頭」的形態，先見短陰燭 (￭) 並緊接交易日出現長陽燭 ()。前文亦指出此乃「吞噬形態」之一，就是本交易日的陰陽燭，包括上、下影線部份，完全被下個交易日的陰陽燭的燭身所覆蓋。至於今次討論的倒轉形態，則名為「穿頭破腳」，其「倒轉」在於先見短陽燭 ()，緊接交易日出現長陰燭 (▍)，與上回講解的「破腳穿頭」同屬「吞噬形態」。

關注燭身變化互動

這意味著「穿頭破腳」的典型形態，就是本交易日的陽燭包括上、下影線部份，完全被下個交易日的陰燭的燭身所覆蓋。從先見短陽燭而論，代表買方動力略勝賣方的，不過優勢不能保持，下個交易日被賣方成功「反撲」。過程是開市初段買方優勢延續，可是維持時間短促，所以股指或股價雖見高開，並較上日高位還要高，卻在賣方發力下出現低走，形成陰燭，並且燭身全然覆蓋上個交易日的整枝陽燭。

位置見於轉角利淡

談論「穿頭破腳」的形態至此，相信大家能意會到該形態的利好還是利淡，從陽燭短而陰燭長的格局，利淡形態顯而易見。上回的「破腳穿頭」表示當股指或個股下跌一段日子後 （通常為兩周或以上）此形態才出現，視為跌勢已近尾聲，轉入升勢在望，解讀為「買入訊號」出現。今次的「穿頭破腳」形態要有較強參考性，必須配合股指或個股上升一段日子後（通常為兩周或以上）再出現，視為升勢已近尾聲，轉入跌勢在即，解讀為「賣出訊號」出現。留意不論是「破腳穿頭」或「穿頭破腳」，同屬反轉形態，即預示股指或個股走勢將見「轉角」。

參考恒指例案解說

不妨參考2022年6月中恒指表現，於6月15日見陽燭，當日恒指高開 (21067點 → 21111點)，並且21111點已是全日低位，之後一度高見21431點，較開市位高出320點，之後升勢見顯著回落，收報21308點，較開市位不足200點。翌日開報21515點，高開近210點，並較6月15日高位21431點為高，為買方優勢延續的證明。開高後續升，高見21545點（開市不足兩分鐘便出現），之後才見回落，意味著賣方開始「反撲」，動力漸見增強，至收市前不足半小時低見20697點，較開市位21515點低出接近820點。

最終收報20845點，較低位回升不足150點，相對上述低走近820點，無異於賣方強勢延續至收市。當日出現上下影陰燭的強勢陰燭形態，配合上個交易日出現上影陽燭的弱陽燭形態，而2022年6月15日恒指介乎21111點至21431點，相對6月16日收市位為20845點，開市位為21515點，陰燭的燭身完全覆蓋上日整枝陽燭，出現典型的「穿頭破腳」形態。留意6月9日高見22142點，為3月4日以來的高水平，並較期內高位22523點（見於4月4日） 已低逾380點，隱若看到升勢已近尾聲，而6月28日高見22449點仍低於上述的22523點，確認升勢無以為繼，以6月28日和10月3日收市位比較，累跌超過5,300點 (22418點 → 17079點)，避險果效斐然！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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