我們的2023｜盤點富豪榜！逾七成中港富豪身家大縮水　誠哥都有份

踏入2023年最後一個月，據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）顯示，共有70名中港富豪躋身世界五百強。內地飲用水巨頭「農夫山泉」（9633），以坐擁近七百億元（美元，下同）（折合約5460億港元）身家，三度蟬聯中國首富；在本港方面，長和系創辦人李嘉誠則以282億元（折合約2199億港元）身家，坐穩「香港首富」地位。



不過，中港富豪當中，除了有19人實現財富正增長外，另外72.9%富豪資產都在縮水。當中，與恒大集團（3333）董事長許家印份屬好友、有「世界銅王」之稱的正威集團創辦人王文銀傷得最重，其身家由年初大減72.8億元至69.8億元，「蒸發率」逾50%。



鍾睒睒以近700億身家，三度蟬聯中國首富。（資料圖片）

鍾睒睒近700億身家 蟬聯中國首富

據「彭博億萬富豪指數」（Bloomberg Billionaires Index）實時估算數據，截至本周三（27日），躋身世界五百強中港富豪共有70人上榜。當中上榜的內地富豪佔53人；上榜的香港富豪則有17人。

當中，農夫山泉創辦人鍾睒睒，以673億美元淨資產，三度蟬聯中國首富；國際排名則在第20位；至於拼多多（美：PDD）業績大超預期，連帶創始人黃崢身家按年大幅飆升224億元，至512億元（折合約3994億港元），令他一舉成為內地富豪第二位。

而居於第三位，則由抖音創辦人字節跳動張一鳴，身家有423億元（折合約3299億港元）。另外，「雙馬」身家齊齊大減，騰訊（700）創辦人馬化騰和阿里巴巴（9988）創辦人馬雲，只能屈居第四位及第五位。

截至27日，2023年首10位中國內地富豪。

李嘉誠以282億元身家，坐穩「香港首富」寶座。

李嘉誠坐穩香港首富寶座

而在本港方面，長和系創辦人李嘉誠以282億元身家，坐穩「香港首富」寶座。而緊隨其後的則為寧德時代（深：300750）創辦人曾毓群，其以約50億元之差，屈居第二。至於新世界（0017）及周大福主席鄭家純，則以214億元（折合約1669億港元）身家排名第三；恒地（0012）創辦人李兆基差「半個馬鼻」，以210億元（折合約1638億港元）排名第四；而前九倉集團（0004）董事局主席吳光正，身家以156億元（折合約1217億港元）排名第五。

截至27日，2023年首10位香港富豪。

劉鑾雄在「彭博億萬富豪指數」中，排名較後。（資料圖片 ）

蔡志明、大劉排名跌至尾50

另一邊廂，險守「彭博億萬富豪指數」五百強的中港富豪，敬陪末座的為東鵬飲料（上交所：605499）董事長林木勤，其身家為55.3億元（折合約431億港元），全球排名497。其次是立訊精密（深：002475）副董事長王來勝，身家55.8億元（折合約435億港元），排名494；以及高瓴資本董事長兼首席執行官張磊，身家57.1億元（折合約445億港元），排名477。

在本港方面，人稱「玩具大王」旭日國際集團（0393）創辦人兼主席蔡志明，以身家58.1億元（折合453億港元）排名465；而華人置業（0127）前主席「大劉」劉鑾雄，則排名463位，自年初至今身家減少2.47億元，至58.4億元（折合約456億港元）。

拼多多創辦人黃崢身家水漲船高，年初至今飆逾八成。（資料圖片）

網易黃崢身家最水漲船高 飆逾八成

內地經濟不景，不過仍富豪身家在逆市上升。當中，內地富豪網易（9999）創辦人丁磊年初至今身家升逾60億元，至132億元（折合約1030億港元），升幅足達83.3%，飆漲幅度傲視群雄；其次為拼多多創始人黃崢，其身家升幅亦達77.8%。理想汽車（2015）創辦人李想亦不輸蝕，身家由年初升25億元，至今逾60億元（折合約468億港元），漲幅有70.8%。另外小米（1810）創辦人雷軍和東方希望董事長劉永行，身家亦分別錄得37.1%及25%的正增長。

許家印與王文銀份屬好友。（微博圖片）

許家印好友、「世界銅王」王文銀身家蒸發最多

據「彭博億萬富豪指數」所得，頭十名身家跌幅最大富豪，中港已佔一半。若按比例計算，身家縮水最多的內地富豪，是恒大集團（3333）董事長許家印的好友、有「世界銅王」之稱的正威集團創辦人王文銀，其身家由年初大減72.8億元至69.8億元（折合約544億港元），「蒸發率」高達51%。其次，中國最大的調味料製造商之一海天味業（上交所：603288）董事長龐康，集團業績大幅下滑，令其身家跌幅亦達47.5%；另外，美團（3690）創始人王興身家跌幅亦達44%。

而在本港富豪中，寧德時代創辦人曾毓群財富由年初大跌126億元，跌幅近30%，蒸發幅度最多。至於九倉吳光正、新世界鄭家純身家縮水幅度亦緊隨其後，跌幅分別為17.3%和12.4%。

據彭博億萬富豪指數，截至27日頭十名身家跌幅最大富豪，中港共佔5位。

最多中港富豪從事科技業致富

值得一提的是，能躋身世界五百強的70名中港富豪中，當中14名富豪來自科技行業，為富豪所從事最多的一個行業；其次為工業，共有12名富豪；至於從事傳統房地產業，則有10名富豪。