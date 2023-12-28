蟲草大王陳恩德｜仍志集團：與接管人達協議終止潛在出售押記股份

「蟲草大王」陳思德任主席兼執行董事的仍志集團（8079）宣布，與接管人達成協議，將不會繼續進行已確定潛在出售押記股份。集團早前發公告，指董事會於12月6日收到第二份接管人函件，通知公司正為押記股份主動尋找潛在買家。陳恩德期內主動接觸接管人，雙方已達成協議，接管人已於本月20日退任，尋求潛在買家的行動亦已終止。

此外，陳恩德私人持有的保健品品牌蟲草大王參與「第57屆工展會」，他表示，活動吸引不少市民和內地旅客特意來訪消費，整體銷售氣氛相當熱烈，料零售生意額勝去年同期。

「蟲草大王」陳恩德旗下集團早前舉行寵物NFT發佈會。（梁碧玲攝）

12月6日交易時段 後收到第二份接管人函件

仍志集團（8079）早前於公告內指出，董事會於12月6日交易時段後收到第二份接管人函件，內容有關出售押記股份的最新情況。公司指出根據第二份接管人函件，接管人通知公司正為押記股份主動尋找潛在買家。

公司指出若向潛在買方潛在出售押記股份得以實現並完成，潛在買方將持有公司30%或更多投票權，從而可能導致潛在買方及其一致行動人士有義務據收購守則第26.1條，對所有已發行股份提出強制全面要約。由於目前尚不確定潛在出售押記股份將會否進行，亦不確定會否導致收購守則第26.1條提出強制性全面要約。