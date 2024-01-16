調查｜會計行業缺人才　逾6成受訪執業會計師指初級職位最難填補

香港不少行業均表現缺乏人手，會計業為其中之一。會計師公會早前向全體會員進行問卷調查，逾6成受訪者認為行業受人手短缺問題的影響達7分（以10分代表非常嚴重影響），其中25%受訪者更予9分或以上。



會計師公會指出調查於去年11月底至12月初進行，向全體公會會員，包括執業界別會計師會員及商界專業會計師會員發放網上問券，以了解現時香港會計專業人才短缺的實際情況﹑行業在吸引及挽留人才遇到的挑戰，以探討可行方法和措施協助行業吸納人才。

調查結果顯示，61%受訪者認為行業受人才短缺問題的影響達7分或以上（調查中1分代表沒有影響；10 分代表有非常嚴重影響）；其中有25%受訪者給予9分或以上。另一方面，大約有三份之一（32%）受訪者指出其公司或機構的會計及財務相關職位的空缺率達10%或以上。執業界別會計師受訪者當中，有一成表示空缺率達50%以上，反映人才短缺所帶來的嚴峻挑戰。

受訪者指初級職位最難填補

公會又指出，大約有23%受訪者指出，需要至少7個月或更多時間填補會計及財務相關職位的空缺。執業界別會計師受訪者當中，28%表示填補相關空缺需時超過一年，反映招聘困難。同時超過6成（62%）執業界別會計師表示，初級職位空缺最難以填補，數字高於中層監督職位（22%）及管理職位（16%）。

受訪會員認為向僱主提供財務資助、增加教育及培訓本地人才的投資、增加資助及誘因以吸引海外專業人士來港發展等等措施，將有助應對行業人手短缺的問題。

香港會計師公會會長梁思傑表示﹕「本港各行各業均面對一定程度的人才短缺問題，會計界亦沒有例外。有見及此，公會以及業界一直致力培訓及吸納本地人才，在優先確保本地會計人才發展機會的前提下，我們建議政府進一步推出措施，協助行業吸納海外及內地會計人才來港工作。會計專業為香港金融及經濟發展重要基石，相關措施將有助擴大本地專業人才庫及推動整體經濟發展。」