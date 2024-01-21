新一年想脫貧　六要點你要知｜陳仕娜

某天看一位台灣作家的視頻，她論及窮人很容易被騙大錢，只要一個故事已經上釣。沒有人會想承認自己是窮人，而且還有窮人的思維，兩者皆有豈不糟透了。有一對麻省理工的夫婦為了研究「窮」的議題，花了二十年、走訪了十八個國家，並因此贏得諾貝爾經濟學獎，他們總結窮人具以下的特點：

～擅長浪費金錢：非洲農民得到NGO的資助金後，寧願舉辦盛大葬禮，一下就花光。

～比富人更多消費：拿到錢的窮人會用來買電視機或手機，也不放在擴大農務生產或小孩教育上。

～不相信教育：窮人認為讓小孩讀書回報期太長遠，無法滿足他們短期的慾望。

～不相信常識，反而相信奇怪的東西。

～比富人更愛面子，以自大來掩飾自卑。

～缺乏耐性，故以消費來紓解內心的焦燥。

～拖延症比較嚴重，很多時候只是逃避或懶惰的藉口。

更致命的是，窮人目光短淺，總是「先解決眼前問題，再考慮以後」，雖然大家都知曉儲錢很重要，但眼前斷糧的恐懼「殺埋身」，導致窮人面臨困難時，習慣「先求有、再求好」，以後的問題，以後再說。最後真的碰到了，也因為之前欠長遠的規劃，最後無辦法解決，導致貧困輪迴。

有個窮人獲富朋友送來一頭牛，囑咐他好好開荒，等春天撒下種子，秋天就有收成，遠離「窮」字了。 窮人滿懷希望開始奮鬥。可幾天過去， 牛要吃草，人須開飯，日子比過去還難。窮人想：不如把牛賣了，買幾隻羊，先殺一隻羊來吃，剩下的就生小羊，長大了拿去賣，賺更多的錢。 窮人吃了羊後，小羊還沒生下來，日子又艱難了，忍不住又多吃一隻，結果羊去欄空，繼續「褲穿窿」。

窮人習慣安於現狀。環境讓人窮，自己的力量又太小，沒有能力改變。正如馬雲說：「晚上想想千條路，隔日醒來走回路」，還有「富人思明年，貧人思眼前」，空想的思維模式造成強弱懸殊。

筆者無水晶球或Magic number，可助人一夜致富。只好拾人牙慧，總結了幾點擺脫窮思維的建議，聊勝於無：

1.建立時間價值的概念：減少做時間花得多、收益少的事情。

2.沉沒成本不可追：錢已用錯了，再浪費時間就錯上加錯。

3.培養目標導向的思維：好項目也會遇到錢少的問題，但只要目標正確，錢總有辦法解決。

4.減少無意義的頻繁決策：喬布斯從來不花時間去挑衣服，所以天天穿同一款的衫和牛仔褲。

5.拓展自己的視野：防止進入只關注當下的狹隘狀態，建立長遠規劃的戰略意識。

6.經常清理身邊無用的東西：清理得越多，越懂得錢要花在值得的地方，給生活留白，別塞滿雜物，虛耗能量。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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