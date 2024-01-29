恒大清盤｜創辦人許家印曾為亞洲首富　與彤叔及大劉等友好

恒大（3333）今日遭到香港法院頒令清盤，恒大一系公司隨即停牌。由於恒大擁有龐大資產及巨額債務，相信處置其資產與債務問題需時數年。至於董事長許家印，則早於去年9月底已遭內地有關部門採取強制措施。



曾為亞洲首富

作為公司創辦人的許家印，一直是公司代表人物。早年許家印不時來港講解公司最新銷售情況﹑業務最新發展，亦會對當刻內地房地產政策及措施作出評論。

可謂白手興家的許家印，由一名農村窮小來子﹑掏糞工再變成車間主任，往後投身房地產行業，再將業務擴展至從事新能源汽車﹑糧油，甚至入股銀行及保險公司，成為亞洲首富。對體育運動亦投入不少資源，恒大旗下的足球隊更是昔日中超班霸，更兩度染指亞洲聯賽冠軍盃。

許家印曾為亞洲首富。（資料圖片）

1996年創辦恒大

今年65歲的許家印，於1996年創辦恒大。據恒大於2022年年報指出，許家印為董事主席﹑地產集團董事長，負責統籌集團整體發展戰略，又表示對方在房地產投資﹑房地產開發及企業管理方面擁有逾36年經驗。

除卻活躍於商場外，許家印亦躋身於政圈。他分別為第十一屆全國政協委員﹑第十二屆及第十三屆全國政協常委。

與彤叔及大劉為好友

長袖善舞的許家印與不少本港富豪為朋友，包括新世界（0017）已故創辦人鄭裕彤﹑人稱大劉的華置（0127）前主席劉鑾雄，以及人稱重慶李嘉誠的張松橋等。華置亦為恒大投資者之一，買入包括股票及債券，最終錄得虧損。華置於2022年3月曾發盈警，指出公司涉及恒大已變現虧損及未變現虧損分別為78.7億元及30.5億元。

至於許家印本人的消息，最新為恒大於去年9月28日發出的公告。公司指出接受到有關部門通知，許家印因涉嫌違法犯罪已被依法採取強制措施。在當日的公告，簽署者已變成執行董事兼首席執行官肖恩。此外另有報道指出，許家印已與丁玉梅離婚。