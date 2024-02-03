北京燃氣藍天積極併購　完善綜合潔能產業鏈｜聶振邦

美國著名投資者巴菲特有句名言：「別人恐懼時我們要貪婪。」背後理念是面對股票投資氣氛欠佳的日子，無數股份會遭到不理性的抛售，導致價格遠低於合理水平（通常折讓是三成或以上）。對於有良好基本面的股份，當投資氣氛回暖時，股價將迅速回到合理水平，甚至股份因受追捧而升至高於合理水平。因此上述巴菲特的名言，正好道出「低買高賣」的精髓。誠然港股現處投資氣氛欠佳的日子，投資者應該做的是冷靜地篩選具備良好基本面，並且股價已跌至不合理地低水平的股份，買入後耐心等待收成的時刻。

致力發展三大能源業務

北京燃氣藍天（6828）業務包括1）發展及經營城市燃氣項目；2）液化天然氣（LNG）貿易及配送業務；以及3） 發展綜合性清潔能源、新能源等業務。在雙碳的國策目標下，中國能源結構正逐步由高碳向低碳轉變，能源系統也在加快向清潔化、低碳化、多元化轉型，令集團業務發展將迎來巨大的市場機遇。因見及此，集團除了近年積極發展潔能產業，於去年12月19日也宣佈相關收購項目。

提升新能源業務的佈局

集團斥資逾4,100萬元人民幣從法國大型公用企業Engie SA （泛歐證券交易所股份代號：ENGI）手上全數收購優奈特能源49%股權。據瞭解，市場看法今次收購能促進集團發展綜合能源及新能源業務的戰略佈局，形成協同效應，並提升集團競爭力。此外，集團將受益於目標公司可能帶來之盈利及現金流貢獻及新能源行業之前景，從而提升集團資產基礎及盈利能力。同時，目標公司每年持續的分紅預期會為集團帶來穩定回報。

控股股東發揮協同效應

另可留意目標公司餘下51%股權由北燃實業持有，該公司為北京燃氣藍天的控股股東（佔權66.37%）北京控股（0392）全資擁有。依托控股股東在資源和業務的協同優勢，集團得以持續參與天然氣全產業鏈的發展，提升優質城市燃氣業務的價值，向新型燃氣企業邁進。故此今次收購有助加深集團與控股股東的合作關係，令協同效應的發揮提升至更高層次。目標公司已在東南沿海地區佈局新能源市場，主要面向光伏、儲能等類型項目，有利集團拓展相關項目，符合集團構建清潔低碳、安全高效的能源體系之未來發展戰略。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。