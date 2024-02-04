丟掉面書　玩熟小紅書｜陳仕娜

當我們還一味沉醉於Instagram、 Facebook、X、LinkedIn，說明已經落後於潮流形勢；當我們熱烈地投向北上廣深消費，實在不能不了解內地社交網絡的風潮；更遑論還想引君入甕來港過夜，將北水南調激活樓股市道，若不先把這些社交媒體搞通透，便會牛頭不對馬嘴了。

朋友十歲的女兒無師自通玩了「小紅書」半年，憑着二次創作的抽水短視頻，還有繪畫動漫人物的短片，六個月粉絲已突破五位數字，且可以賺取廣告收入。筆者向她取經如何令視頻收看率爆升，這位立志將來要做網紅的小女孩說「主題熱門、有buzz words很重要，表達手法一定要好笑，無聊一點會更爆」。還須留意內容監控嚴格，尤其針對暴力、色情的畫面，必須「先天下之憂而憂」，顯示警告字眼或「打格仔」，才能「上片」通暢。

「小紅書」常被稱為「中國版 Instagram」，是一個結合社交媒體和電子商務的平台，在內地人氣和影響力極高，掌握小紅書營銷、經營策略有助提升品牌知名度，還能轉化為生意量。截至去年2月，小紅書的月活躍用戶數達2.6億，超過2,000萬月活躍創作者，全球多達17.3萬個品牌已進駐平台商城。難怪微信也不敢怠慢，秘製「小綠書」以作抗衡。

微信是內地社交媒體的老大，微信及WeChat的全球每月活躍用戶已突破13億，相當驚人，全球排名僅次於Fb、YouTube、WhatsApp和Ig，而且微信集即時通訊、內容及影片分享、討論區及電子支付等多元化功能，是其他對手暫時無法攀比的。

以每月活躍用户量來看，抖音達7.3 億、快手約6.54億、QQ有5.97億、新浪微博亦達5.93億，這些平台大多數以視頻為主打（如抖音、快手），以內容為王的則有騰訊QQ和微博，性質可兼容互補。內地幅員遼闊，各處鄉村各處例，南北風俗習慣迥異，全國性的平台最為吃香，一如CCTV的春晚，橫掃14億人的眼球，所以找對平台至為關鍵。

經營社交媒體平台，要遵守五大步驟：

* 深入了解目標受眾，投其所好；

* 主動參與社群活動，引起共鳴互動；

* 不斷創新內容，保持用戶的興趣，以吸引注意力；

* 與用戶建立良好且深層的關係；

* 利用數據進行內容及營銷策略優化。

2022年的統計顯示，中國約有9.6億的社群媒體活躍用戶（每月至少上線一次），佔總人口約68% 。即使5億人生活在農村，三成約無法上網。即便如此，中國仍然坐擁全球最多的網路用戶，是美國的兩倍之多。 這種龐大的市場規模，人人垂涎，了解內地社媒生態是入門的第一步。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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