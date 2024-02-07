Trip.com統計︰港人新春外遊花費按年漲7成　揭5大港人最愛旅遊地

攜程（9961）旗下Trip.com發佈其統計的港人出入境旅行情況，其預計明日（8日）將成為今季旅遊最繁忙的一日，料亞洲區內將有90億人次的流動。在港人外遊方面， Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘表示，港人農曆新年外遊的平均花費，按年大增70%，且千禧年之後出生的「Z世代」更成為旅遊主力軍，並公佈5大最受港人歡迎的旅遊目的地。



而香港作為海內外極具吸引力的旅遊城市，年初至今的入境酒店預定量，已較2019年同期增長30%，訪港遊客的平均花費按年漲26%，除卻成為內地遊客境外遊的首選，更列入新加坡、韓國等地遊客最喜愛的十大城市之一。



港人外遊五大熱門目的地揭曉

依其統計，港人外遊五大熱門目的地分別是深圳、曼谷、台北、東京和大阪。而在花費方面，港人新春外遊的平均花費按年增70%，展現出更高的消費熱情，而佔據花費最大佔比的旅行產品則為機票。在酒店預定方面，港人更青睞於預訂四星級酒店，佔總體酒店預訂金額的四成。

葉卓銘（右）表示，港人新春外遊的平均花費按年增70%。

訪港遊客平均消費漲近3成 迪士尼最受歡迎

Trip.com大住宿事業部港澳大區業務總經理梁嘉欣表示，其統計年初至今（YTD）的入境酒店預定量，已較2019年同期增長30%，約有2019年整個農曆年期間80%的水平，訪港遊客的平均花費按年漲26%，料今年農曆新年期間，表現將勝於2019年。

在眾多香港景點中，由於以家庭為單位的旅客群體增多，因此迪士尼成為節日期間最受歡迎的景點，深受日本、韓國、馬來西亞和新加坡遊客的喜愛。而依據GMV計算，香港迪士尼、朗廷Langham、瑰麗Rosewood、香格里拉Shangri-la成為銷量最高的酒店。梁嘉欣透露，香港今年的酒店房價已較2019年上漲30%。

香港迪士尼據統計為新春節日期間，最受遊客歡迎的本地景點（歐陽德浩攝）

「Flexible」成千禧世代旅行新態

葉卓銘提出，當下千禧世代更加成為旅遊消費的主力軍，其更傾向於只訂單程機票、或一個晚上的酒店，再依據自身的行程調整後續的操作，所謂消費降級或特種兵旅行，暫未見較大數據改變，只是在旅行方式上更加「Flexible」。另一方面，疫情後工作模式亦有所變化，人們未必需要等到公眾假期，而可以選擇平日出遊，因此旅遊行業料將持續復甦。

內地簽注政策變化 本港有望受惠

此外，葉卓銘提及，內地近來在簽證政策上，多有與外國合作，料進入內地入境旅遊的人數，將持續上升。香港作為重要的窗口城市，如海外若無直飛內地的航班，香港將有望成為重要的轉機地，從而帶動相關旅遊發展，從中受惠。

而亞洲區整體快速發展，客戶購買力強勁，尤其是近來多有演唱會等大型文化娛樂活動，地區增長潛力巨大。且大灣區協同發展中，香港有望與澳門，以及其他9個城市共同提供多樣化的旅遊體驗。