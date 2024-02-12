龍年利市股　擁抱波司登取暖｜伍禮賢

兔年最後幾個交易日大市持續回落，但內需股份中，波司登（3998）屬於股價較為「硬淨」的一隻股份。這走勢背後，反映自公司2018年戰略轉型後，其收入和淨利潤連續6年創新高，經營溢利增速持續高於收入增速。

回顧波司登的發展趨勢，公司在2018年確立了「聚焦主航道、聚焦主品牌」的戰略方向，開啟了的中高端轉型。由於當時內地的羽絨服市場缺乏中高端品牌，加上內地城鎮化水平不斷提高，消費者對較高品質的產品需求上升，帶動了其業績高速增長。

公司截至去年9月底止的中期業績穩步提升，其中羽絨服務為主要收入來源，相關收入亦按年升25.5%至約44.21億元人民幣，創同期新高。整體收入為74.7億元人民幣，按年升20.9%。另方面，公司自年前推出防曬服後，其銷售從冬天申延至夏天，拓展增量業務，為品牌價值帶來了提升。公司亦指出防曬服產品收入增速較羽絨服產品更快，且上升潛力廣闊。

收入及盈利創新高外，其核心收入來源品牌羽絨服業務毛利率重新見增長，按年增加0.5個百分點至66.2%。雖然近年高端化下，其原材料成本和研發投入的資金均明顯上升，加上防曬服產品毛利率相較羽絨服產品略低下，影響總體毛利率表現。不過在成功的品牌重塑升級、管道升級，以及創新輕薄羽絨服的推出，帶動羽絨服產品升級，保持競爭力。

子品牌雪中飛中期銷售增長逾5成

另一方面，公司具差異化的多品牌策略亦是帶動公司在內地經濟增長放緩下，仍能在行業站穩腳步的一個關鍵位。除了走高端化的主品牌波司登外，子品牌雪中飛則走較親民路線，雖然其收入佔比品牌羽絨服業務僅5.4%，但在中期業績上，該品牌收入按年上升52.2%，明顯快於佔比達89.5%的波司登品牌同期收入，按年上升25.5%的表現。

管理層對於截至2024年3月的下半財年銷售持樂觀預期，料整體銷售額按年增長逾20%，核心品牌波司登亦有望實現按年增長超過20%。該預期主要基於公司在近月的銷售旺季中，12月至今的銷售表現強勁。股價走勢方面，近期波司登股價維持上升軌形態，農曆假期後升勢有望延續。

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【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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